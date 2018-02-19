«Пластика творит чудеса»: в сети появилось фото 17-летней Ким Кардашьян. Совсем не звезда

СЕГОДНЯ 15:23 2018-02-19T16:01:04+03:00

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«Воу-воу, Ким совсем не узнать», «Это точно Кардашьян, что у нее за ужасный макияж?!», «Да со временем Ким стала только лучше», «Отличные пластические хирурги творят чудеса!», - такие отклики оставили поклонники самой известной звезды инстаграма под фотографией, которую опубликовала ее мать Крис Дженнер. На снимке, сделанном 20 лет назад красавицу действительно не узнать: просто девушка-подросток, в котором уж точно нельзя угадать будущую звезду.

На выложенном Крис Дженнер снимке Ким запечатлена с тонкими бровями, золотистыми тенями и перламутровой розовой помадой.

Напомним, свою карьеру Ким Кардашьян начинала как персональный помощник Пэрис Хилтон, она делала ей массаж ног, когда в этом была необходимость, следила за одеждой и обувью и составляла ей компанию на светских мероприятиях, но всегда подчеркивал статус наемного работника последней.

B сети появилось фото 17-летней Ким КардашьянФото: instagram.com

Однако, эта работа многому научила молодую Кардашьян, например, самопиару. Вскоре девушка решилась на пластические операции, в том числе, на увеличение ягодиц, а потом вместе с другими сестрами запустила реалити-шоу, сделавшее ее знаменитой. Говорят, что всего самая знаменитая Кардашьян сделала более 20 пластических операций, и планирует позже снова лечь под нож пластического хирурга, чтобы сделать очередную липосакцию.

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