Сказка Андерсона

15 Февр. 23:29 2018-02-15T23:55:38+03:00

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То, что Уэс Андерсон снял полнометражный мультфильм - едва ли шок. И потому, что «Собачий остров» - не первое его анимационное кино: он дебютировал в этом формате кукольным фильмом «Бесподобный мистер Фокс» (2009) по сказке Роальда Даля, автора «Чарли и шоколадной фабрики». И потому, что его игровые ансамблевые ретро-комедии (см. «Гранд-отель «Будапешт») стилизованы до такой степени, что в какой-то момент ловишь себя на ощущении, что смотришь кукольный фильм - неважно, что с живыми актерами. Так что по существу особой разницы нет.

Но если «Бесподобный мистер Фокс» был выполнен в обаятельно старомодной технике «кукольного кино», придававшей ему невыразимую прелесть, то «Собачий остров», чье действие происходит в Японии будущего, сделан в гораздо более хай-тековском ключе. В любом случае хочется выразить восхищение терпеливостью и тщательностью работы сказочника Андерсона и его команды - анимация куда более тяжела в производстве, чем самый нюансированный игровой фильм, зато предоставляет возможность воплощения самых лютых фантазий по созданию стопроцентно придуманных, продуманных до мелочей параллельных вселенных.

Действие в фильме происходит в Японии будущего. Фото: кадр из мультфильма «Собачий остров»

Андерсон вместе с соавторами создал актуальную во всех смыслах сказку о преданности и верности друзьям, антиутопию о необходимости за них бороться, о сопротивлении навязываемым политиками и радостно одобряемых массами тоталитарным кошмарам.

По сюжету коррумпированный любовью к кошкам мэр мегаполиса Мегасаки на волне созданной им же анти-собачьей истерии репрессирует всех городских псов на Мусорный остров. Первым на свалку отправляется верный пес его 12-летнего воспитанника мэра по кличке Спотс. Мальчик Атари собирается вернуть питомца назад, для чего отправляется на остров на собственном самолете. Маленький пилот быстро обрастает четырехлапыми друзьями, помогающими ему найти Спотса, хотя все указывает на то, что он погиб.

В «Бесподобном мистере Фоксе» живность имела прелестные морды, носила чудные шмотки и была озвучена американскими звездами. Люди, наоборот, лица имели пропитые и препротивные, а озвучивали их актеры-англичане. В новом мультфильме человекообразные персонажи говорят почти исключительно по-японски, их речь становится понятна зрителям благодаря специально приставленным переводчикам, в то время как собаки изъясняются на чистейшем английском (их озвучивает обычная банда режиссерских любимцев, которых он не раз снимал в своих фильмах - Билл Мюррей, Тильда Свинтон, Эдвард Нортон, Харви Кейтель, к ним добавились Брайан Крэнстон и Скарлетт Йоханссен). Что это, как не прозрачная метафора агрессивной нечитаемости людей, от которых можно ожидать любой жестокости и любого бреда, vs благородной, по-джентльменски дружелюбной (хотя и без излишней фривольности) вменяемости собак - существ гораздо более прогнозируемых.

Очевидно, что для автора фильма люди - скорее чужие, собаки - скорее свои. Хотя и среди людей встречаются достойные особи, прежде всего дети.

КСТАТИ

«Довлатов» и сосиски

Несколько месяцев назад лучшие немецкие кинорежиссеры количеством 70-ти с лишним человек написали письмо к общественности и в вышестоящие инстанции с просьбой сместить со своего поста директора Берлинале Дитера Косслика. Они писали о том, что по уровню программы Берлин сильно уступает Каннам и Венеции (что чистая правда) и ему нужен руководитель, который наконец сделает фестиваль конкурентоспособным. Все это так, и Косслик, чьё главное ноу-хау на фестивале - это секция под названием «Кулинарное кино», а также ряд фургонов перед входом в Берлинале-паласт с продающейся там smart street food, кажется, действительно больше разбирается в сосисках нежели кино (подробности)