Александр Дрозденко: «Деятельность чиновников должна быть прозрачна»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-02-19T17:27:17+03:00

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Ленинградская область – традиционный лидер среди регионов по привлечению инвестиций. Что нужно, чтобы в экономику региона начали вкладывать деньги, и можно ли чиновников заменить роботами, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он стал гостем открытой студии «КП» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

- Александр Юрьевич, какой «урожай» инвесторов в этом году удалось собрать на форуме в этом году?

- Мы всегда заранее готовимся к форуму. Для нас соглашение – это не какой-то сюрприз, а домашняя «заготовка». Мы уже знаем цифру, которую получим в экономику области от подписания соглашений – 50 млрд рублей. Мы подписали соглашения с нашими традиционными партнерами. Например, с группой «Евроцемент», которая имеет два завода в Ленинградской области – в Сланцах и в Пикалево. Они будут инвестировать в расширение производства больше 2,2 млрд. рублей. Компания Siemens также планирует расширение производства в Ленинградской области. Известная финская компания «Тиккурила» открывает у нас современнейший новый завод. При заводе будет построен исследовательский центр, который будет разрабатывать для российского рынка, с учетом погодных условий, различные краски и лаки. У нас подписано соглашение с компанией «Конт» – это наш партнер по развитию речного и озерного туризма. И еще несколько важных для нас соглашений. И не только денежных. По хорошей традиции, мы подпишем с Петербургом соглашение о совместном развитии автокластера. Это производство запасных частей и самих автомобилей. К следующему Петербургскому форуму в мае мы готовим соглашение о совместной реализации всей градостроительной политики на границах города и области. У нас хорошая добрососедская атмосфера, которая еще и закрепляется документами.

- Вы стараетесь развиваться в тандеме с Петербургом?

- Конечно. Петербург – это огромная агломерация рядом с нами. Мы ее называем «большим потребительским пылесосом» всех товаров и услуг, которые производит Ленинградская область. Так что, в планах всегда учитываем развитие Северной столицы.

- Как в Ленобласти обстоят дела с инвестклиматом?

- Ленинградская область – регион-лидер среди регионов по привлечению инвестиций. Мы ежегодно привлекаем в инвестиции примерно 30 % от общего объема валового регионального продукта – это около 300 млрд рублей. По объему иностранных инвестиций мы занимаем 6-е место в стране - в прошлом году это было $6 млрд.

Но структура инвестиций меняется. Последнее десятилетие к нам приходили крупные мировые компании, такие как «Филип Моррис», Siemens, Nokian Tyres, «Форд», «Катерпиллер» и другие. Сейчас они только расширяют производства. А новые инвесторы – это небольшие европейские компании.

- А почему ситуация изменилась? У крупного бизнеса деньги закончились?

- Нет, просто все большие компании, которые хотели прийти, уже пришли. Наступает время небольших компаний, которые, учитывая процесс санкций и антисанкций, хотят в этом промежутке извлечь для себя определенную выгоду. Но это касается иностранных инвестиций. Российские инвесторы у нас, по прежнему, крупные. Это «Еврохим», «ФосАгро», «Газпром», «РЖД», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и многие другие.

Мы работаем активно. Сейчас идет серьезная конкуренция между регионами. Каждый борется за инвестора, давая все новые преференции. Мы стараемся действовать иначе. Предлагаем не столько бонусы и поблажки, столько хорошие условия. Это подключение к энергосетям, высококвалифицированные рабочие кадры, хорошая логистика. И главное –защита бизнеса от внешних воздействий, в том числе контрольно-надзорных органов.

- Вы в прошлом году анонсировали административную реформу в области. В чем она будет заключаться?

- Основа реформы - передать несвойственные функции чиновников на уровень госпредприятий и госучреждений. Зачем нам чиновник-работник копировальной машины или чиновник-программист ? Чиновник – это человек, который принимает решения и несет за них ответственность, выполняет государственные функции.

Мы упростим правила игры. У нас чиновники станут «голенькие» - их деятельность будет прозрачна. И всем, кто работает с правительством, будет понятно, куда идти, чтобы решить вопрос.

- Недавно вы показали всей стране вашего робота-чиновника. Вообще, как вам идея заменить чиновников на роботов?

- Роботов-чиновников у нас пока не будет. Чиновник должен быть человеком творческим, разносторонним. Робот пока многого не умеет. Но мы все равно понемногу переходим на цифру. Все, что связано с бюджетом, у нас настолько открыто, что любой может зайти на сайт и в два клика получить полную информацию о текущем состоянии дел. Мы уходим на уберизацию – будем ликвидировать личный автопарк и через заказ машин обеспечивать чиновников машинами либо выделять средства, чтобы они куда-то добирались. У нас практически уже все госуслуги переходят на МФЦ. Это, кстати, один из способов победить коррупцию. Нужно отодвинуть чиновника от просителя. У нас между ними возник МФЦ. Когда вы сдаете свои документы для получения чиновничьей услуги, вы не видите чиновника. И вы не можете его коррумпировать, и он вас не может подвигнуть на коррупцию.

- В этом году Ленобласть примет чемпионат рабочих специальностей WorldSkills. Что там будет происходить?

- У нас в регионе мы можем делать ставку только на высокотехнологичные компании. У нас нет ни нефти, ни газа. Чтобы такие компании были, мы должны готовить для них соответствующие кадры. Нужно, чтобы наши молодые ребята и девчата, приходя на производство, соответствовали мировому уровню. Поэтому процесс обучения должен быть современным. Один из способов сделать его таким – это участие в чемпионате WorldSkills. У нас сегодня уже определено 6 училищ, которые являются базовыми по тем или иным профессиям. А WorldSkills требует соответствия этих базовых площадок мировым стандартам. Там не только хорошая методическая литература, но и оборудование, преподаватели, технологии.

Мы уже второй раз в этом году будем принимать окружной Северо-Западный чемпионат. Это почетно, но требует вложений. Одновременно мы проведем и форум наставников. Это те преподаватели и мастера, которые включаются в систему WorldSkills. Они проходят переподготовку, обучение, тестирование. Задача стоит, чтобы иметь топ-50 профессий, которые будут получать молодые люди на территории Ленинградской области, которые бы соответствовали по всем параметрам самым высоким стандартам.

- Эти люди потом пойдут на производство в Ленинградской области?

- Мы им гарантируем трудоустройство. По итогам 2017 года у нас коэффициент трудоустройства 98 % - один из лучших в России. В этом году мы хотим выйти на 99 %. Кроме того, ребятам, которые выигрывают чемпионаты, мы установили систему премирования из бюджета. Молодежь начинает между собой конкурировать, чтобы получать призовые места. Потому что есть материальная мотивация.

- Недавно вы анонсировали проект «Ленинградский гектар». Неужели можно будет бесплатно получить участок в Ленобласти? Любой?

- Не совсем любой, но бесплатно. Я удивляюсь, почему мы так долго к этому решению шли. Мы практически ничего нового не выдумываем. Вспомним того же Столыпина. Ленинградская область, хотя и современный регион, но развивается неоднородно. У нас есть Бокситогорский, Подпорожский, Лодейнопольский район, Сланцевский район, где есть отток населения. Как можно удержать население либо привлечь его на территорию? Это закрепить их через собственность, через земельные участки, через объекты недвижимости и так далее. Мы будем давать не по 1 гектару, а по 10. Практика показывает, что на одном гектаре вы экономику не создадите. И даже семье будет очень тяжело прокормиться.

Мы будем давать подъемные – 3 млн. рублей на обустройство хозяйства. Хозяйство может быть разное. Это может быть и крестьянско-фермерское хозяйство, это может быть сельхозкооператив или небольшая фабрика по производству молочных или мясных продуктов. Или, например, база отдыха с гостиничными номерами.

- А построить на этом участке свой домик, огородик можно?

- Если направление идет крестьянско-фермерское хозяйство, то по нашему областному закону допускается строительство хозяйского фермерского дома с хозпостройками. Почему мы еще даем деньги? Так мы сможем провести конкурс на отбор тех семей или тех инвесторов, которые придут на наши 10 га. Ведь могут прийти люди, которые корову видели только в мультфильме «Простоквашино». А получат 10 га – и что они там будут делать? Через конкурс, через материальное стимулирование люди будут целенаправленно приходить и развивать нашу территорию.