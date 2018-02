На Луне обнаружен странный черный прямоугольник

СЕГОДНЯ 20:00 2018-02-20T20:03:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Объект в виде черного прямоугольника обнаружил известный виртуальный исследователь небесных тел, оповещающий о своих находках под ником Streetcap1. Увидел его на снимке, который был сделан с борта китайского посадочного модуля «Чанъэ-3», доставившего на Луну китайский луноход «Юйту» - «Нефритового зайца» в переводе с китайского.

Черный прямоугольник притаился на какой-то насыпи.

Китайцы высадили своего «зайца» в декабре 2013 года. Он стал первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на Луну после того, как в декабре 1972 года ее покинули последние американцы — Юджин Сернан и Харрисон Шмит с «Аполлона-17».

Объект выглядит рукотворным.

«Чанъэ-3» прилунился в Море Дождей — там, где никто никогда не высаживался. Рядом — ни одного земного аппарата. Ближайший — советская станция «Луна-17» - в тысяче километрах, до посадочного модуля «Аполлона-15» - более 2500 километров. Но в кадр попал явно искусственный объект. Естественные - не бывают столь правильной формы.

Прямоугольник крупнее.

И «Юйту» и «Чанъэ-3» снимали в конце декабря 2013 года. Но в открытый доступ сделанные фото попали лишь в 2016 году благодаря стараниям планетолога Эмилии Лакдавалла из американского планетарного общества (Senior Editor and Planetary Evangelist for The Planetary Society). Их можно найти здесь. Снимки с черном прямоугольником находятся в разделе Observation 0010 (December 23, 2013). Их — три, сделаны с интервалом в 2 секунды. Черный треугольник есть на каждом снимке. Например, вот на этом. То есть, он — не какой-то случайный дефект съемки.

Увы, подъехать и посмотреть, что там такое прямоугольное и черное, у «зайца» не получится. Давно сломался — еще в 2016 году. Остается ждать какой-нибудь новой миссии в это же место и пока считать, что прямоугольник, а скорее всего, параллелепипед, зачем-то оставили пришельцы.

«Чанъэ-3», с котторого был сфотографирован черный прямоугольник.

Кстати, в конце декабря 2013 года американский зонд LRO, работающий на орбите Луны, сфотографировал место посадки «Чанъэ-3». В NASA hазгляделb и сам посадочный модуль и луноход «Юйту». И тем самым доказалb, что китайцы и в самом деле долетели до нашего естественного спутника и высадили там своего «зайца».