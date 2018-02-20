2018-02-20T14:58:53+03:00
Экономика

Лучшие программы социального развития регионов отметили на форуме в Сочи

Премии имени Александра Починка вручала Ольга Голодец
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Наталья ПочинокНаталья ПочинокФото: Александр Ширков
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На Российском инвестиционном форуме в Сочи вручили премии им. Александра Починка за лучшие программы социального развития регионов. В этом году на участие в конкурсе подали заявки все 85 субъектов страны.Специальная комиссия отобрала самые эффективные инициативы и проекты, которые решают ту или иную социальную проблему в регионе. Итоги конкурса подвела зампред правительства Ольга Голодец. Она отметила, что в социальной сфере самое сложное – размножить придуманные технологии.

- Социальная сфера ориентирована персонально на человека и реализовывать здесь проекты – это особый навык и особые умения, - подчеркнула Ольга Голодец. - Этот конкурс имеет особый статус. Все новации, которые придумали в регионах, мы помещаем в копилку лучших практик. Потом они расходятся по всей стране и облегчают жизнь другим. Если какой-то регион научился работать с задачей, нашел свой подход, мы распространяем его способ на территории всей страны.

Первое место присуждено правительству Иркутской области за программу развития волонтёрства в системе социального обслуживания населения «Импульс добра». Премией за второе место отмечена программа администрации Псковской области для помощи детям-сиротам «Детская деревня – SOS». Третье место заняла программа правительства Чеченской республики «Право быть равным».

- Социальный сектор является приоритетным не только для страны, но и для регионов и для каждого руководителя, - рассказала Наталья Починок, ректор Российского государственного социального университета, президент фонда им. А. П. Починка. - В прошлом году конкурс поддержал Фонд президентских грантов. А в этом году распоряжением правительства РФ он достиг нового статуса в качестве ежегодного конкурса на уровне правительства России. Это говорит о том, что Федеральное правительство заинтересовано в выявлении и тиражировании лучших практик.

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