2018-02-22T21:48:18+03:00
Звезды

Мадонна снова сделала обнаженное селфи

59-летняя королева мировой поп-музыки не дает забыть о себе
Петр СИМОНОВ
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МадоннаМадоннаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сколько всего она провернула за свою бурную и непрекращающуюся карьеру! Каких только скандалов не устраивала, каких только чувств не оскорбляла. Одиозная певица, которую знают на всей планете не устала. Мадонна продолжает, пусть и не так залихватски. Эта артистка последние пару лет ничего не записывает, в туры не катается, но о себе забыть не дает.

В своем 11-миллионном Инстаграме американская дива далеко не в первый раз выкладывает голое фото.

«Воскресенье. Кровавое воскресенье», - подписана карточка.

madonnamadonna
Sunday Bloody Sunday #under #his #eye #praise #be
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Фанаты разделились: кто-то в восторге от того, как выглядит их кумир, а кто-то решил, что Мадонне в ее без малого 60 пора бы уже и завязать с обнаженкой.

Месяц назад у Мадонны тоже было настроение показать голую себя всему миру. Выглядело это, стоит сказать, не так эстетично.

madonnamadonna
Still drooling over a handbag................. @louisvuitton #nofriends #lisbonisfar #werktodo #fashion #monalisa
277484 отметок «Нравится»12605 комментариевInstagram

Напомним, Мадонна — одна из самых признанных музыкантов мира, самая коммерчески успешная певица планеты. У нее была очень бурная личная жизнь. Официально замужем побывала дважды: за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. Мадонна - многодетная мать. От кубинского фитнес-тренера она родила дочь Лурдес Марию (21 год), а Гаю Ричи — сына Рокки (17 лет). Растит четверых усыновленных детей из Малави: 12-летнего Дэвида Банда, 11-летнюю Мерси Джеймс и 5-летних близнецов Стеллу и Эстер.

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