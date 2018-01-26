2018-01-26T14:06:25+03:00
Звезды

59-летняя Мадонна выложила фото топлесс и пожаловалась, что у нее нет друзей

Поп-дива хотела порадовать поклонников эротичным снимком, но добилась прямо противоположного эффекта [фото]
Ирина СУХАНОВА
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59-летняя поп-дива обожает эпатировать публику.59-летняя поп-дива обожает эпатировать публику.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Даже у звезды мирового масштаба бывают неудачные дни и селфи, которые лучше оставить в личном архиве. Именно такой денек, похоже, выдался у Мадонны. Поп-дива хотела, по привычке, порадовать поклонников эротичным снимком в своем Инстаграме, но выбрала для этого совершенно неудачный кадр. Певица сфотографировалась топлесс, прижимая к обнаженной груди сумку из новой коллекции Louis Vuitton с принтом в виде картины Леонардо ДаВинчи «Мона Лиза». А чтобы откровенный кадр не забанили в соцсетях, артистка наскоро заретушировала свой обнаженный бюст в фоторедакторе, грубо нарисовав на снимке крест.

- Все еще пускаю слюни над сумочкой, - подписала Мадонна кадр, который она сопроводила хэштегом #nofriends - «нет друзей».

madonnamadonna
Still drooling over a handbag................. @louisvuitton #nofriends #lisbonisfar #werktodo #fashion #monalisa
140321 отметок «Нравится»5448 комментариевInstagram

«И неудивительно, что нет друзей — скромнее надо быть», - ворчат поклонники в комментариях. И сетуют, что на снимке певица выглядит совсем непривлекательно — с опухшим лицом и слегка потерявшими упругость формами. Впрочем, певица никогда не обращала внимания на критику и всегда делала то, что ей нравится. Во всяком случае, от публичной «обнаженки» Мадонна явно откажется еще не скоро.

Певица сейчас живет в Лиссабоне — в столицу Португалии мировя знаменитость переехала, чтобы быть поближе к молодому любовнику, португальскому манекенщику Кевину Сампайо. Кевину всего 31 год, и 28-летняя разница в возрасте с возлюбленной его, похоже, совершенно не смущает. Мадонна перевезла в Лиссабон четверых темнокожих детей, усыновленных в Мали - близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 5 лет), 12-летнего сына Дэвида и 11-летнюю дочку Мэрси. Старшие биологические дети звезды Лурдес и Рокко остались в США, где они учатся.

Для своего многочисленного семейства Мадонна приобрела в Лиссабоне старинный особняк стоимостью 6 миллионов евро — такой роскошный, что местные жители называют его дворцом. Дом расположен неподалеку от тренировочной базы местной юниорской футбольной команды «Бенфика», в которой занимается сын Мадонны. Как рассказывает певица журналистам, именно спортивный талант сына и побудил ее переехать из США в Европу. Но таблоиды не слишком-то верят в материнские добродетели поп-дивы и списывают все на желание Мадонны не отпускать от себя красавчика Кевина.

Сердце Мадонны покорил португальский манекенщик Кевин Сампайо. Фото: Инстаграм.

Сердце Мадонны покорил португальский манекенщик Кевин Сампайо. Фото: Инстаграм.

С португальцем Сампайо певица познакомились еще в 2015 году во время съемок одного из клипов певицы — Bitch I'm Madonna. Но встречаться начала весной прошлого года, когда дала отставку очередному мальчику — 26-летнему темнокожему манекенщику Абубакру Сумарохо. Кевин оказался юношей, приятным во всех отношениях, и настолько очаровал королеву шоу-бизнеса, что влюбленные съехались и стали жить вместе уже через три месяца после начала романа. А затем Мадонна и вовсе приняла судьбоносное решение переехать к бойфренду в Португалию.

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