2018-02-22T21:18:13+03:00
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Незрячая девочка из Казани попросила Путина помочь ей попасть в детский «Голос» — и мечта сбылась

12-летняя Олеся Машейко слушает Басту, но рэпер к ней не повернулся
Константин ГЛЫБА
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В песне, посвященной Путину, Олеся спела: «Владимир Путин — молодец. Политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял. Россию Путин не предал».В песне, посвященной Путину, Олеся спела: «Владимир Путин — молодец. Политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял. Россию Путин не предал».
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В 2016 году Олеся Машейко из Казани записала видеоклип, в котором обратилась к президенту РФ с просьбой помочь ей добраться до Москвы и принять участие в шоу «Голос. Дети» и детском «Евровидении».

Ведь зарплата родителей не позволяет вокалистке этого сделать.

Незрячая девочка из Казани обратилась к Путину за помощью и спела про него песню!.Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я Машейко Олеся из г.Казани. Мне 10 лет. Я Вас никогда не видела, потому что, к большому сожалению, не могу видеть. Вы очень честный, порядочный, справедливый и смелый.

В обращении указано: «Я постоянно участвую в вокальных международных конкурсах в своём городе и занимаю призовые места. Принять участие в телешоу детский «Голос» на 1-ом канале не позволяет зарплата нашего папы, потому что у нас многодетная семья. Я случайно услышала песню «Владимир Путин — молодец!» и она мне сразу очень понравилась. Сейчас я хочу исполнить ее только для Вас, а в дальнейшем с Вашего одобрения исполню эту песню на шоу «Голос» и «Евровидении». В песне, посвященной Путину, Олеся спела: «Владимир Путин — молодец. Политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял. Россию Путин не предал».

Неизвестно, дошла ли просьба до адресата, но на дворе — 2018 год. Не прошло и три года, как мечта девочки сбылась. Правда, на сцене детского «Голоса» она спела песню Елки «Грею счастье», а не гимн президенту. Видимо, все-таки приехала на свои.

Незрячая девочка попросила Путина помочь ей попасть в детский «Голос».В 2016 году Олеся Машейко из Казани записала видеоклип, в котором обратилась к президенту РФ с просьбой помочь ей добраться до Москвы и принять участие в шоу «Голос.Дети» и детском «Евровидении»

Олеся занимается с вокалом с 6 лет. Сейчас ей 12. Она учится в музыкальной школе по специальности флейта, фортепиано и хор. Больше всего любит «позитивную, веселую» или нежную музыку. Наставники, конечно, опешили, увидев на сцене девочку в черных очках. Некоторых до слез тронула непосредственность Олеси. Пелагея спела с ней дуэтом песню «В горнице». А Баста ревниво поинтересовался, нравится ли девочке его творчество.- Очень! Особенно песня «Выпускной!», — сказала девочка. Олеся была крайне вежлива и обращалась ко всем наставникам исключительно по имени и отчеству. Что весьма нечасто происходит на проекте.

Кстати, она не первая незрячая участница детского «Голоса». В 2015 году во второй сезон проекта пришла 12-летняя Аделина Кюрджиева из Тюмени — и спела хит Раймонда Паулса и Роберта Рождественского «Любовь настала». К девочке никто не повернулся.

Аделина Кюрджиева. "Любовь настала" - Слепые прослушивания - Голос Дети - Сезон 2.Аделина Кюрджиева. "Любовь настала" - Слепые прослушивания - Голос Дети - Сезон 2

В связи с предстоящим праздником ближайший выпуск шоу «Голос. Дети» выйдет в эфир в четверг, 22 февраля, в 21.35

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