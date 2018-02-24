2018-02-24T08:26:35+03:00
Спорт

Американцы 10 дней думали, чтобы объявить бойкот этапу Кубка мира по биатлону в России

Спортсмены отказались приезжать в Тюмень на финальную гонку сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Американский биатлонист Тим Бурк.Американский биатлонист Тим Бурк.Фото: REUTERS
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В день, когда МОК принимает решение возвращать ли российской делегации флаг на церемонию закрытия Олимпиады, неожиданный бойкот объявляют спортсмены из США. Американские биатлонисты, которые не являются топовой сборной мира, объявили о своем бойкоте финального этапа Кубка мира нынешнего сезона.

О своем решении американцы объявили по-модному через Твиттер национальной сборной:

- Решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени совершенно неприемлемо. В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях, - объясняют свое решение биатлонисты сборной США.

О скорости принятия решения американской сборной можно начинать складывать легенды. Потому что еще 14 февраля Международная федерация заявила, что финальный этап Кубка мира этого сезона пройдет в Тюмени. И Россия никак не лишится этого соревнования. Спустя 10 дней до американцев дошло - надо объявлять бойкот.

Пытаясь нагнать как можно больше жути, американская федерация говорит, что ВАДА не восстановило российское антидопинговое агентство, поэтому спортсменам грозит опасность. Шесть спортсменов наказаны были по итогам Сочи-2014. И поэтому нет смысла ехать.

Но американская сборная многое не договаривает. РУСАДА не восстанавливают из-за того, что ВАДА требует признать изобилующий ошибками доклад Макларена. А вот наказанные по итогам Олимпиады в Сочи спортсмены практически были оправданы недавно Спортивным арбитражным судом. А трое биатлонисток и вовсе подают в суд на главного информатора ВАДА Григория Родченкова.

Один из лидеров сборной США Лоуэлл Бэйли уже успел в интервью американским СМИ безосновательно сказать, что, мол, пока Россию очень сильно не накажут, то ни о какой поездке на соревнования не может быть и речи. А русские продолжат дальше обманывать весь мир.

Американские биатлонисты не одиноки в своей иррациональной ненависти к России. Ранее о желании непоехать в Тюмень уже заявила федерация биатлона Канады. И причины, по которым канадцы решили отказаться от поездки к нам, списаны буквально под копирку.

Международный Олимпийский комитет уже прокомментировал данный ход американских биатлонистов:

- Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула. Так что бойкоты мало что приносят, - сказал на ежедневной пресс-конференции директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Надо сказать, что лучший из американцев в этом сезоне - это Тим Берк, который идет на 29 месте в общем зачете Кубка мира. Сюзен Данкли - 39-я в женской классификации.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта. Он завершит биатлонный олимпийский сезон.

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