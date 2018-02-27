В Москве на главу округа Куркино совершено нападение

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-27T00:52:47+03:00

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Все произошло 26 февраля около 20:30 прямо на подземной парковке его дома, что на Соколово-Мещерской улице.

- Он заехал в гараж, и за ним туда же забежали трое неизвестных в масках, - рассказал «КП» коллега Светикова, депутат Алексей Бескоровайный. - Они повалили Илью на пол, били, угрожали жизни и здоровью. И требовали отстать от управляющей компании «Эстейт сервис». Естественно, Илья вызвал полицию как только смог. Сейчас идут следственные действия на месте преступления. Полицейские будут выяснять что это за люди. Мы не исключаем, что возможно это какая-то провокация против «Эстейт сервиса». То, что у нас в муниципальном округе Куркино большой скандал, связанный с этой управляющей компанией не секрет. Об этом писали многие СМИ.

Глава Куркино Илья Светиков

Скандал, о которым упоминают депутат, связан с неправильной тарификацией услуг за тепло для жителей 78 многоквартирных домов, отслуживающихся данной УК. Вместо положенных 1700 руб. за Гкал тепла, жителям считали по 2200. И такой расчёт продолжался несколько лет. И, как подсчитали некоторые активисты, обошелся куркинцам более чем в 100 000 000 рублей переплаты. Именно с подачи местных депутатов данный факт был вскрыт. В дело вмешалась прокуратура и СК.

Илья Светиков возглавляет муниципальный округ с 2012 года. На последних выборах осенью 2017 он был переизбран на второй срок. Сейчас жизни и здоровью депутата ничего не угрожает, хотя врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Со всех видеокамер района изымаются записи. Идет оперативные действия.