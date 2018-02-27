Народный донор спермы: «Помогу зачать ребенка. Пробирку не предлагать!»

СЕГОДНЯ 01:04 2018-02-27T01:16:14+03:00

«Народные доноры» предлагают свои услуги в соцсетях - за деньги и даром Фото: Иван МАКЕЕВ

«Народные доноры» предлагают свои услуги в соцсетях - за деньги и даром

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Стать мамой - заветное желание каждой женщины. Ну или почти каждой. Но статистика неумолима: в России на 10 девчонок уже даже не 9 ребят. По самым свежим данным Росстата, в 2016 году (за 2017-й еще не подсчитали) женщин - 54%, мужчин - 46%. Если откинуть детей и стариков, то цифры еще более печальные. Так что если в официальном браке родить не получается, то придется как-то выкручиваться.

Вариантов, собственно говоря, не так уж и много. Попросить знакомого мужчину помочь с зачатием (но сначала нужно его уговорить). Либо же искусственное оплодотворение. В этом случае речь идет не только об ЭКО, но и о так называемой внутриматочной инсеминации (ВМИ) - когда донорский материал берут из пробирки и вводят прямо в полость матки. Процедура такая в клинике стоит недешево - сначала надо пройти полное обследование, затем оплатить биоматериал (от 15 000 за отечественный и до 59 000 рублей за импортный из Калифорнийского банка спермы) плюс стоимость самой процедуры (от 1000 до 30 000 рублей в зависимости от клиники). Да и гарантий, что с первого раза получится, никто не дает.

«ГЕНОФОНД ЧТО НАДО, ПРОВЕРЕННЫЙ»

Народ у нас догадливый. И пока клиники, помогающие зачать ребенка, выставляют огромные счета, в интернете процветает своя программа «Народный донор». На сайтах полным-полно объявлений такого типа:

«Душа болит за женщин, которые хотят и могут родить, а не от кого. Помогу всем! Недорого».

«Самое лучшее, что я сделал в жизни, - это дети. У меня своих трое и донорских вот уже восемь, девятый скоро родится. Обращайтесь».

«Зачем платить в клиниках огромные деньги? Помогу зачать ребенка. Высокий, сильный, не пью и не курю. Генофонд что надо, проверено. Пробирки не люблю, только естественным образом».

«Предлагаю себя в качестве биопапы. Безвозмездно, если зачать естественным образом. Просто считаю, что давать новую жизнь - это прекрасно. Можно и в клинике (за ваш счет). Встречи на конфиденциальной (тайной) основе».

«Суррогатные папы» могли бы похвастаться очень большой семьей. Но у них другой принцип: сделал дело - гуляй свободно. Фото: Фотобанк Лори

И ОТДОХНУТЬ, И РЕБЕНКА СДЕЛАТЬ

Потенциальные папаши в соцсети на контакт идут моментально:

- Одна процедура у меня стоит 5000 рублей. Чисто символические деньги - так, чтобы отмести неблагона­дежных женщин.

- А где принимаете?

- Я вообще живу в Перми, - сообщает Давид. - Приезжайте, могу посоветовать недорогой и уютный отель. Вы как планируете зачать - искусственно или естественно? Если второй вариант - у меня все справки на руках. Если хотите, покажу фото своих детей.

Не дожидаясь моего ответа, самец-осеменитель высылает фотографии смеющихся карапузов. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую...

- Это только те, чьи мамы держат меня в курсе и высылают периодически информацию. А так, по моим данным, у меня около 7 донорских детей.

Другой красавец предлагает совместить приятное с полезным - и отдохнуть, и ребенка сделать:

- Помогу тебе бесплатно. В Россию редко выезжаю, я с Украины. Можно съездить на море вдвоем (каждый за свой счет). У меня все детки, а их 5, зачаты с первого раза. Еще вопрос: вы за общение отца с ребенком или против?

- Ну если общение будет подразумевать и материальную помощь на воспитание малыша, - захожу я издали.

На этом месте «отец» пропадает. Но не беда, уже нашелся другой.

Фото: скриншот переписки

А ЖЕНА-ТО НЕ ЗНАЕТ

Желающих с выгодой пристроить свою семенную жидкость - пруд пруди. Тут же просят номер телефона, начинают названивать и закидывать СМС. Многие предлагают услуги бесплатно. Но достаточно и тех, кто хочет получить вознаграждение.

«Моя жена, конечно не знает, чем я занимаюсь, - пишет мне 35-летний Сергей из Иванова, готовый помочь с зачатием за 10 000 рублей (оплата по результату). - У нас своих трое, воспитываем. Я случайно стал донором. Все мои встречи, а их было за 2 года 25, закончились беременностью. Что искусственным, что естественным образом».

«А ты не боишься, что женщина будет требовать участия в судьбе ребенка, алиментов, расскажет все твоей жене?»

«Теперь уже не боюсь. Наоборот, значит, буду иметь право видеться с ребенком. Чем больше детей, тем лучше».

«Так роди с женой еще и воспитывай. Кто тебе мешает?»

«Нет. Это другое, квартира у нас маленькая, да и денег в обрез. Детей же кормить надо».

Потенциальный папаша выслал мне подробный инструктаж, какие препараты принимать перед зачатием и как правильно провести процедуру .

При этом ни разу не поинтересовался моим финансовым положением.

ОТ КАНДИДАТОВ НЕТ ОТБОЯ

Писали и звонили мне без остановки. На мой вопрос о том, почему стал донором, несли одинаковую пургу: «Инстинкт размножения»; «Мне 25, своих детей пока не хочу, сначала согласился, чтобы проверить, бесплодный я или нет. А потом понравилось»; «Проблемы с рождаемостью в стране, вот я и помогаю восстанавливать наш генофонд».

- Привет, - слышу на том конце провода. - Я Максим с сайта доноров. Давай поболтаем.

- Может, сразу встретимся? Посмотрим друг на друга, все-таки ребенок - дело серьезное.

- Судя по моему опыту, лучше всякие щекотливые вопросы обсудить по телефону. При встрече и ты, и я будем стесняться.

Максим уже опытный донор. Зачал порядка 15 детей. При этом женат и в браке у него тоже дети - мальчик и девочка.

Уверил меня, что состояние его здоровья, генетические показатели - на 5 баллов.

- Сколько же ты денег потратил на такое исследование?

- Я пошел в официальный банк спермы. Там всех кандидатов проверяют от и до. Я высокий - 197 см, черноволосый, глаза голубые. Все предки до четвертого колена русские. Ты как планируешь зачинать - естественным образом или искусственным?

Этот вопрос всех доноров волнует, кажется, больше всего!

- Ну ты такой опытный, сам посоветуй, какой способ эффективнее?

- Естественный, - не думая ни секунды, отвечает он. - Как мать-природа придумала.

- А если я решу все же искусственно, то в клинику пойдем?

- Зачем в клинику, только зря деньги тебе платить. Можно все сделать в домашних условиях. Нужна стерильная баночка и шприц без иглы. С таким способом я хорошо знаком, у меня были две обычные пары и три лесбийские.

- Ого! И что, мужья не против?

- А что им быть против, если сами не могут. Деваться уже некуда. Одна пара три раза приезжала на ИИ (искусственная инсеминация. - Авт.), потом плюнули и сказали: «Давай естественным». И сразу все получилось. Вот и я говорю: лучше по-природному.

- Лесбиянки так же?

- Нет! Они не как обычные девушки. Кандидата подбирают, как лошадь перед забегом. Осматривают с ног до головы, в рот заглядывают, мышцы щупают. Странные, короче.

Давид из Перми закидал нашего корреспондента фото своих многочисленных детей. Фото: vk.com

«НЕ СОВСЕМ СЕКС»

На следующий день Максим приехал ко мне на встречу. Привез с собой увесистую папку с анализами - все серьезно.

- Ты не думай - то, что между нами произойдет, не совсем секс. Это такой чисто технический, можно сказать, процесс. Ты одна живешь? Если надо, я с ночевкой останусь. Могу на время даже пожить. У одной девушки, например, плавающая была овуляция, не ясно точно, в какой день. Мне пришлось у нее три месяца подряд по неделе жить.

- Бедный, как же ты намучился-то!

- Ничего. Ради продолжения жизни на земле я на все готов. У нее прекрасный ребенок.

- Тяжело ей, наверное, одной с малышом-то? Тебя волнует, как судьба твоих детей складывается?

- Я их своими не считаю. Донорские. У мужчины все по-другому, он только к тем детям привязан, которых сам воспитывает. А насчет сложно... Вы же, женщины, сами понимаете, на что идете. Я никого не заставляю.

- Зачем тебе все это надо?

- Быть донором спермы для меня - это не удовлетворение сексуальных потребностей и не способ заработать на жизнь. Это жизненная позиция. Мотивация - рождение здорового потомка. Ну что, когда и где встречаемся?

Но на всякий случай этот продолжатель жизни на земле на всех своих медсправках замазал фамилию. И даже города, откуда родом, не назвал.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

«Сын так и не стал родным»

Ясно, что большинство «отцов» маскируют под желание помочь бездетным какие-то свои цели - или просто интрижку на стороне, или желание подзаработать на одиноких. Или же продолжить свой род, не вкладывая в это ровным счетом ничего.

Но, несмотря на это, женщин, воспользовавшихся таким способом, немало.

- У мужа было генетическое врожденное бесплодие. 10 лет в браке, я взвыла и сказала: либо ребенок, либо я ухожу. Сначала пошли в официальный банк доноров. Но как можно рожать не пойми от кого? - откровенничает со мной томичка Светлана С. - А вдруг медсестра в последний момент перепутает пробирку и биоотец окажется чернокожим? Да мало ли что? Короче, мы не стали рисковать. Подруга подсказала найти потенциального кандидата в интернете. Нашли! Я забеременела со второго раза. И хотя оплодотворение проходило искусственным образом, мой муж так и не смог признать ребенка. Относился к нему очень холодно, это мягко говоря. «Я все время вижу в нем черты этого донора с сайта», - как-то признался мне он. Мы развелись в итоге. Сейчас я замужем за прекрасным человеком, родила второго малыша. А первый сын... одним словом, я жалею, что пошла тогда тем путем. Мой бывший от злости взял и рассказал мальчику, что мама его из пробирки родила. Теперь он и сам стал замечать, что мы ему никогда не говорили: «Ой, как похож на папу», как сейчас младшему. А вдруг он вырастет и потребует меня найти его биологического отца. Или влюбится в сестру (мы с донором из одного города), они и подозревать не будут, что родственники. Это мои страхи.

- Я родила от донора двоих деток хочу и третьего. Почему не в клинике? Ну так хочется же посмотреть, что за человек. А в больнице - только описание внешности, данные об образовании, - слышу я другое мнение от 38-летней москвички Юлии. - И никто же не проверял, правда в этих анкетах написана или нет. Мой муж спокойно все воспринял, он тоже детей хотел и теперь счастлив. Самое главное - хотеть детей, а не сходства с отцом, у нас они получились похожи на мужа, просто чудо Божье! Я даже допускаю мысль, что донор его брат по отцу. Отец (царствие ему небесное) был гуляка еще тот.

Вот мнение еще одной женщины:

- Услуги клиники дорогие - от 50 000 до 100 000 рублей за одну процедуру. Где такие деньги взять? А ведь еще и ребенка поднимать надо, год как минимум на работу не выйдешь. Я решила сэкономить, и нашла донора по интернету чисто от безысходности. Составила список требований, четкую анкету, нашла кандидата из другого города (это принципиально было для меня). Год туда ездила раз в месяц. И вот теперь у меня дочка. Люблю ее и счастлива.

Среди милой женской болтовни о донорских детях очень редко, но все же попадаются и такие отзывы:

«Женщины, не надо рисковать - лучше скопите денег и обратитесь к врачам. Моя сестра поехала ради зачатия в другой город. Нам наврала, что едет с подружкой в Питер погулять. Потом оказалось, что в Белгороде в гостиничном номере ее ограбили и изнасиловали. Ей даже в полицию идти было стыдно, как такое людям объяснишь - что нашла мужчину по интернету и поехала делать ребенка? Позвонила мне в истерике, мы с мужем ездили ее забирали. Сейчас мы всей семьей собрали ей на ЭКО».

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Врач-генетик из центра репродукции «Эко-счастье» Светлана СЛЕПЦОВА:

Не верьте их справкам

- Я советую женщинам, выбравшим такой сомнительный путь стать матерью, все же потратиться на медицинское обследование потенциального донора. Не верьте справкам, что они вам показывают. Рекомендую провести и генетический анализ на болезни, передающиеся из поколения в поколение. Мы в клинике поверяем кандидатов в доноры более чем досконально. Состояние здоровья (мужчина не должен быть старше 35), спермограмма, генетика, инфекции. Из 10 кандидатов хорошо, если останется 2. Их мы уже заносим в базу данных. Кроме того, существуют определенные требования к донорам. До проведения процедуры следует воздерживаться от употребления алкоголя, никотина.

А уж про процедуру введения материала я вообще молчу - это серьезная, медицинская манипуляция. Чтобы вот так из шприца в домашних условиях, ну я не знаю...

Юрист по семейному праву Андрей ДЕРГУНОВ:

Такой малыш имеет право на наследство отца

- С юридической точки зрения никто не мешает женщинам найти этого донора из интернета, обратиться в суд, установить отцовство с помощью ДНК-экспертизы и подать на алименты. Так же точно и отец может найти свое чадо и заявить свои права на него. Такой ребенок, пусть и зачат он был по договоренности, имеет полное право и на наследство родителя. Что касается официальных доноров из медицинского банка данных, то все они, сдавая свой материал, подписывают документ об отказе всех прав. В этом смысле все легально и безопасно. Но есть и такие официальные доноры, которые оставляют за ребенком право узнать свою личность и контактные данные, но только после достижения 18 лет. Биоматериал таких кандидатов клиники, как правило, продают дороже.

Подполковник запаса РУБОП МВД России Михаил ИГНАТОВ:

«Донором» может оказаться вор-домушник или маньяк

- Хочу дать женщинам совет - не доверяйте незнакомцам из интернета! Одинокие барышни - мишень для аферистов. Потенциальным донором может оказаться не только вор-домушник, ловко сделающий слепки ключей, сумеющий втереться в доверие и все вызнать о вашем материальном положении (а они все, поверьте, хитрые и опытные психологи), но и маньяк-преступник. Бывший зек, которому просто захотелось бесплатного секса. Подумайте о том, что этот человек из интернета, сделавший ребенка, впоследствии может вас выследить, ваша семья станете жертвой шантажа, обмана и всю жизнь будет жить под страхом того, что ваш секрет все узнают. Одним словом, таким ненадежным способом можно получить не ребенка, а стать жертвой преступления. Самое правильное решение - пойти в клинику, а не в интернет.