У виновника ДТП нет ОСАГО — что делать?

27 Февр. 16:10 2018-02-27T16:56:54+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

СКОЛЬКО МОЖНО ТЯНУТЬ С ВЫПЛАТОЙ КРЕДИТА

Я взял кредит в банке, просрочил выплату на 700 дней. Сколько еще можно тянуть, чтобы не наступили санкции?

Вадик

- Нисколько тянуть нельзя! У вас уже набежали страшные пени и штрафы. Я всегда напоминаю: если вы берете кредит, то любая вещь обойдется вдвое-втрое дороже, а в случае просрочки еще и на пени разоритесь.

КАК ДОБЫТЬ СПРАВКУ ДЛЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

Хочу пойти на бесплатные курсы повышения квалификации. В службе занятости требуют справку с последнего места работы. А эта фирма распалась, никаких следов нет. Что делать?

Майк

- Сейчас много вариантов — найдите любую временную работу, хоть дворником недельку поработайте — справку получите и несите в службу занятости.

НАДУЛИ МЕБЕЛЬЩИКИ — КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

У нас еще в прошлом году был заключен договор с частным предпринимателем об изготовлении мебели в срок 30 дней. Внесли предоплату. Исполнитель на звонки не отвечает. Я нашел еще четверых заказчиков, которые обмануты этим же дельцом. Куда нам жаловаться? Можно обращаться в полицию?

- Полиция в такой ситуации мошенничества не усмотрит. Одно дело, если бы исполнитель взял деньги и скрылся, дверь фирмы/офиса досками забил. А здесь идет речь о просрочке. Так что вам дорога в Роспотребнадзор.

ЕСЛИ БЕРЕМЕННУЮ УВОЛИЛИ С РАБОТЫ

В августе 2016 года меня сократили с работы. В конце того же месяца я узнала, что беременна, и врач указала срок беременности с 30 июля, то есть за несколько дней до увольнения. Сейчас я безработная. Вопрос: не прошел ли срок исковой давности, могу ли я восстановиться на работе и получить выплаты за все время после увольнения?

Ольга

- Вам нужно идти в государственную инспекцию труда и там детально разбираться — вас проконсультируют бесплатно.

У ВИНОВНИКА ДТП НЕТ ОСАГО

Мне повредили машину в ДТП, у виновника нет ОСАГО, придется выбивать компенсацию за ущерб в суде — в какой суд нужно обращаться: по месту жительства виновника или можно по своему адресу?

Олег

- На днях было опубликовано решение Верховного суда России, который подтвердил: вы можете обратиться в свою страховую компанию, выдавшую вам полис ОСАГО. А они потом сами будут выбивать возмещение у виновника или в Российском союзе страховщиков — это уже их проблемы.