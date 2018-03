Ученые определили пять критериев «хорошего секса» в понимании мужчин и женщин

1 Март 20:00 2018-03-01T19:59:17+03:00

Более пяти тысяч мужчин и женщин разного возраста приняли участие в исследовании, которое недавно было проведено по заказу американской службы знакомств Мэтч (Dating service Match). Хелен Фишер и Джастин Гарсия (Dr. Helen Fisher and Dr. Justin R. Garcia) — известные и авторитетные ученые из Института Кинси по изучению секса, гендера и репродукции (The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction) при Университете Индианы (Indiana University) - выясняли предпочтения “одиночек”. Иначе говоря, хлостяков и незамужних, но только из числа тех, которые не сторонились близких контактов и время от времени вступали в них то с одними партнерами, то с разными.

Исследование провели известные ученые - авторы многочисленных книг.

Что такое хорошо...

На удивление, отнюдь не оргазм оказался главным признаком и условием “хорошего секса”. Как в понимании холостяков, так и незамужних, мнение которых в этом вопросе было весьма единодушным .

Первое и второе место поделили взаимная забота и энтузиазм в отношениях Их предпочли по 83 процента опрошенных.

На третье место люди поставили способность к интересному общению (78 %).

На четвертое - попали высоко качественные поцелуи (76 %).

И лишь пятое место досталось оргазму, от которого не отказались бы три четверти опрошенных.

Хорошему сексу предшествуют хорошие поцелуи.

...и что такое плохо

“Плохой секс” мужчины и женщины идентифицировали по-разному. Сошлись лишь по первым двум позициям.

Представители того и другого пола не приветствуют продолжительные разговоры, предшествующие интимному процессу. Их избыток портит секс 75 процентам мужчин и, на удивление, аж 88 процентам женщин. Хотя именно им приписывают ставший традиционным вопрос “А поговорить?”

И сильному и слабому полу хотелось бы больше страсти в отношениях. Женщины при этом реагируют на ее недостаток сильнее мужчин. Сексом без достаточного количества страсти недовольны 65 процентов представителей сильного пола и аж 81 процент слабого.

Мужчин разочаровывает недостаточная подвижность партнерш. Как известно, для обозначения таковых давно существует весьма распространенный термин - “бревно”. Так вот получено подтверждение: у 56 процентов опрошенных “бревна” и в самом деле не ассоциируются с “хорошим сексом”. Это – третье место.

Четвертое место – выключенный свет: 52 процента холостяков считают секс плохим, если им не удалось как следует разглядеть своих партнерш.

И последнее – мужчинам нравится, когда женщины время от времени повторяют “Я тебя люблю”: 51 процент выражают недовольство, так и не услышав подобного признания. Это – пятоое место.

У женщин третий признак «плохого секса» плохие поцелуи. Они портят секс 74 процентам опрошенных. Похоже, для женщин умение мужчин сладко их целовать действительно важно.

Малая подвижность кавалеров в постели дам тоже не радует. Этот недостаток, занявший четвертое место, омрачает интимную близость 69 процентам женщин.

Странно, что отсутствие предварительных ласк встало лишь на пятое место. В прежние времена считалось: важнее их для женщин ничего нет. В смысле интимного сближения с настойчивыми мужчинами.

Попутно выяснилось: далеко не у всех «плохой секс» стал поводом расстаться. Прекратили отношения всего лишь чуть больше половины неудовлетворенных после одной-двух неудачных попыток.

Пара "плохил сексов" - и можно расставаться. Лучше не будет.

Любви все возрасты покорны

И самый удивительный результат, полученный учеными: возраст, в котором, по мнению опрошенных, секс доставляет наибольшее удовольствие. Женщины назвали 66 лет, мужчины — 64 года.

То есть, среди участвовавших в исследовании Хелен Фишер и Джастина Гарсии нашлось достаточно пожилых представителей обоих полов, которые находят себе сексуальных партнеров и получают удовольствия от интимной близости с ними. Это обнадеживает: у многих самое приятное еще впереди.

Результаты опроса шокировали ученых.

Однако пожилые, как они уверяют, испытывают удовольствие от интимной близости больше, чем в юности.

Оказывается, на пути к интимному счастью надо еще и четко придерживаться выбранному ритму.

КСТАТИ

Оргазм, может быть, и не самое важное в отношениях. Но как его достичь?

Главное — ритм, - уверяют нейробиологи

Люди, да и не люди тоже, занимаясь сексом, совершают ритмичные движения. Почему они доставляют удовольствие, если не всем то многим женщинам, и в итоге доводят их до оргазма? Ответ на этот вопрос поискал американский нейробиолог Адам Сафрон (Adam Safron) из Северо-Западного университета (Northwestern University).

Ученый, конечно, не совершил большого открытия, отведя чуть ли не самую главную роль нервным окончаниям, расположенным в женских половых органах. Именно они реагируют на механическое раздражение, передают сигналы в мозг, который, собственно, и обеспечивает разрядку. Однако подробности этого процесса стали откровением. Ученый поделился им в статье под названием Getting into the flow: Sexual pleasure is a kind of trance Посредством томографии выяснилось: импульсы от ритмичной стимуляции нервных окончаний - фрикций, как ее называют медики, попадая в мозг, входят в резонанс с собственными его колебаниями. Достигая определенной - «навязанной» - частоты, колебания усиливаются, захватывая чуть ли не весь мозг. И если процессу ничего не мешает, то через какое-то время женщина впадает в некое подобие гипнотического транса - в измененное состояние сознания, как его называют. Оно-то и позволяет целиком «отдаться» во власть наслаждения и, «уйдя в себя», добраться до оргазма - эдакого взрыв, который происходит тогда, когда колебания достигают некого порогового значения. Вывод: в сексе просто необходимо чувство ритма. Поскольку для достижения оргазма нужен правильный ритм, подобрать который можно методом проб и ошибок. Ведь у каждой женщины он свой.

Сафрон полагает: по воздействию на мозг ритмичные танцы сродни фрикциям. До оргазма не доводят, но возбуждают и доводят до некого подобия транса. Поэтому с давних времен люди танцуют, совершая незамысловатые движения - иной раз всего лишь под барабаны. У многих народов считается: хорошие танцоры не плохи и как любовники. А хорошие танцовщицы - горячи в алькове.