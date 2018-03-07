Почему мне нравится быть женщиной

СЕГОДНЯ 12:32 2018-03-07T12:44:57+03:00

Наш колумнист рассуждает о самом женственном празднике года: "Чем вам не нравится, что в этот день вас забросают цветами дома и на работе?" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никогда мужчины в России не становятся такими европейско-толерантными, как накануне 8 марта

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Вот весь год жили себе и на за какое женское гендерное равноправие не ратовали. Спокойно говорили вечером:

- А плесни-ка мне борща!

Хотя в свете нынешних веяний должны были бы варить и плескать его себе сами.

Занимали руководящие должности на всяческих предприятиях, в думах, правительствах, да везде, ни мало не заботясь: а что-то женщин у нас в руководстве маловато! Явно меньше половины...

Использовали дискриминационные обороты речи : "Я сказал!" или, к примеру "Кто в доме хозяин?!" Да что там! Некоторые неженатые ( а некоторые и вполне себе женатые) допускали домогательства в виде ухаживаний, похлопываний по ниже спины и гнусным предложениям: пойдем послушаем музыку в ближайший отель.

А накануне женского праздника - как пелена с глаз! Женщины, оказывается, такие же люди! Равноправные! И, следовательно, дарить им в этот день подарки и цветы - унижать их женское достоинство.

В ленте фейсбука уже замахали толерантными крыльями первые ласточки, то есть вороны.

- Дурацкий праздник! С чем поздравлять женщин? С физиологическими отличиями от мужчин? Какая гадость!

- Это наследие страшного коммунистического прошлого, которое придумала коварная Роза Люксембург!

И наконец мое любимое:

- Дарить цветы 8 марта? Пошлость! Цветы надо дарить каждый день, подарки делать просто так, без повода!

Как правило, это говорят те, кто сроду не купит даме цветок, а мысль о любом подарке вызывает у такого мужика тремор рук и животные колики.

Иногда жадным мужчинам поддакивают и сами женщины. Они хотят казаться современными, независимыми, самостоятельными. Ну или просто знают, что дарить цветы им некому. Поэтому с гордостью заявляют: "Никогда не праздную 8 марта, прадник для глупых куриц!".

А почему, милые? Чем вам не нравится, что в этот день вас забросают цветами дома и на работе? Что мужчины - даже пьяные в метро - будут глупо улыбаться, глядя на ваши букеты. Что дома весь день - ну хотя бы один день - муж будет как шелковый, а сын - послушный? Ах, они у вас всегда такие? Ну тогда чего волноваться, вы просто не почувствуете разницу.

В это день мы, замотанные работой и хозяйством, наконец можем на секунду поднять голову. Повертеть ей ошалело. Сказать:

- А в самом деле!

И купить себе новое платье. Вспомнить, какие мы особенные. Если сравнивать с мужиками. Съесть подгорелую яичницу, которую празднично приготовил муж.

Вот мне нравится быть женщиной. Не товарищем по работе, не домохозяйкой. Женщиной. Чтобы иметь право сказать:

- Что-что там нажать в компьютере? Какую кнопочку? А где это? Ой, а почему все исчезло?

- Надо было на этом повороте свернуть направо? А я куда свернула?

- Что означает этот срущий человечек на панели машины? Там что-то сломалось! Ах, это написано "-4" градуса?!

- Дорогой, я не могу убрать всю квартиру, я боюсь пылесоса!

Ну и продолжите сами.

Мне нравится, когда передо мной открывают дверь. Не потому, что не могу открыть ее сама. А вот просто нравится.

У меня повышается настроение, когда какие-нибудь мужчины застывают, глядя мне вслед. И даже что-то приветственно кричат вдогонку.

Раньше уже не помню почему они это делали. А сейчас в основном когда перебегаю дорогу под носом у их авто.

Я ненавижу европейскую привычку платить в кафе каждому за себя. Ну, если вы пара. Не потому, что жалко денег. А вот как-то унижает.

Видела тут в Вене недавно, как парень с девушкой сидели за столиком, он держал ее за руку, нежно поглаживал пальчики, смотрел в глаза. Аж ничего есть и пить не мог. А девушка ничего, ела. Подошел официант, парень руку убрал, чтобы девушке удобнее было кошелек достать. А когда она расплатилась, снова в глаза заглядывает, пальчики гладит.

Убила бы.

Нет, я против гендерного равноправия. Не в смысле социальных и политических прав. В смысле стирания различий, которыми наделила нас природа.

И если уж довелось нам родиться женщинами. Веселыми, кокетливыми, умеющими кружить мужчинам головы, делать сто дел одновременно и при этом хорошо выглядеть, умудряющихся рожать детей и работать, ободрять спутников, когда им тяжело и создавать проблемы, когда у них все классно, да много еще чего... Так давайте уже отметим этот замечательный день. А мужчины - бегом в магазины. Еще успеете. Вы хотите дарить цветы и подарки каждый день? Ок, пусть этот день будет первый из круговорота бесконечного праздника. 9 марта только про это не забудьте.