2018-03-05T01:21:52+03:00
Туризм

Города-кинозвезды: где чаще всего снимали фильмы, получившие "Оскара"

Пока в США объявляют новых обладателей престижной кинопремии, планируем путешествие в самые "оскароносные" места
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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Нью-Йорк нередко выступал в качестве съемочной площадкиНью-Йорк нередко выступал в качестве съемочной площадкиФото: REUTERS
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Где снимают фильмы, которые потом становятся обладетелями "Оскара"? Очевидно: в США, ведь это премия Американский киноакадемии, и большинство статуэток достаются голливудским фильмам, режиссерам и актерам.

А какие еще страны часто появляются в кадре оскарносных фильмов? Эксперты туристического поисковика momondo проанализировали все 89 картин, получивших "Оскара" в номинации "Лучший фильм" в прошлые годы - начиная с первой церемонии 1929 года. Так вот: в пятерку стран-кинозвезд следом за США вошли Великобритания, Франция, Италия и Индия.

А вот 5 городов, чаще всего служивших съемочной площадкой для фильмов, получивших "Оскар": Нью-Йорк, Лондон, Чикаго, Лос-Анджелес и Париж.

Кстати, каждый пятый российский путешественник хоть раз да отправлялся в поездку, впечатлившись фильмом! Таковы итоги опроса, проведенного momondo среди 26 тысяч туристов из разных стран, в том числе и России.

- Фильмы – одна из самых вдохновляющих вещей. Красивые и впечатляющие сцены остаются перед нашими глазами и после того, как прошли титры. Именно поэтому кино - такой сильный источник вдохновения для путешествий. Нам хочется прогуляться по местам, которые впечатлили нас на экране, и почувствовать себя героями любимых кинокартин. Причем согласно нашему опросу, россияне более восприимчивы к кино, чем туристы со всего мира. 13% респондентов из 26 стран мира ответили, что на поездки их вдохновляют фильмы. А среди наших соотечественников этот показатель достигает 21%», – комментирует Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo.ru.

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