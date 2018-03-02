Армен Джигарханян вернется в свою арбатскую квартиру

2 Март 19:00 2018-03-03T01:25:30+03:00

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Не исключено, что скоро Армен Борисович переедет в трехкомнатную квартиру в Староконюшенном переулке, которую когда-то получил от московских властей. Сейчас в квартире идет ремонт. Бывшая жена Джигарханяна, Татьяна Сергеевна Власова, оттуда съехала, хотя квартира по-прежнему наполовину принадлежит ей. Она отправилась в Америку к сыну Степану - в Лас-Вегас. Власова и второй собственник жилья — компания ООО «Сфера» и ее генеральный директор Юрий Растегин - готовы предоставить квартиру Джигарханяну. На правах бессрочной, так сказать, социальной аренды...

Неделю назад Армен Борисович отказался от своих исковых требований к ООО «Сферы» о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Претензий к бизнесмену Растегину у него нет. Напомним, что 26 июня прошлого года Джигарханян продал «Сфере» свою половину арбатской квартиры. Но денег за нее не получил. Как это вышло, мы напрямую спросили у Юрия Растегина.

- Наши деньги к на его счет поступили, но Армен Борисович их действительно не получил, - подтвердил бизнесмен. - Эти средства сняла Виталина Цимбалюк-Романовская. До сделки Армен Борисович получил 2 миллиона наличными. Об этом записано в договоре купли-продажи. На документе стоит его подпись. Потом на его счет поступили 8 миллионов. Оставшиеся пять миллионов ООО «Сфера» выплатила чуть позже. Сделку мы оформляли у нотариуса. Сохранилась видеозапись, как все проходило. Джигарханян лично подписывал все документы. Посторонних, в том числе Виталину, в кабинет не пустили. Джигарханяну объяснили последствия сделки, спросили: «Осознает ли он, что когда он продаст квартиру, ее у него больше не будет». Он ответил, что осознает. Сумма сделки — 15 миллионов рублей — его устраивает? Да, устраивает. Спросили: получили ли он два миллиона аванса? Да, получил. То, что деньги пришли на его счет, проверяли и Следственный комитет, и прокуратура. Поэтому его юристы отказались от иска к нашей компании. Нет смысла доказывать очевидные вещи.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна уехала в США. Фото: Виктор ГОРЯЧЕВ

- Если покупатель все деньги заплатил, куда они делись? 15 миллионов рублей - не копейки...

- Я думаю, и наличные, и деньги со счета забрала Виталина, с общего стола переложила в свою сумочку. Она могла это сделать с банковских карт беспрепятственно по доверенности, которую ей выписал Джигарханян. Она это и не отрицает. Сейчас ее просят вернуть эти деньги. Поскольку к ним она не имела отношения. Эти средства Армен Борисович выручил от продажи своего имущества (квартира на Арбате была в собственности еще в браке с Татьяной Власовой — Ред.).

- Зачем вам понадобилась доля? Уж покупать так квартиру целиком...

- Я хотел помочь Армену Борисовичу. Он получил право продать свою долю после бракоразводного процесса и решения о разделе имущества с Власовой. Продать долю всегда сложно. А деньги Джигарханяну были нужны на ремонт трехкомнатной квартиры на Молодогвардейской улице (эта квартира была оформлена на Виталину еще до брака с актером — Ред.). Денег у них не было. Ремонт остановился. Они с Виталиной хотели быстрее его закончить, поставить мебель и спокойно жить. Я им помогал. В Следственном комитете Виталина это подтвердила. Деньги она потратила на ремонт, вот чеки, вот квитанции…

- Неужели ремонт стоит 15 миллионов рублей?!

- Отремонтировать квартиру площадью больше 100 квадратных метров, обставить мебелью, иногда стоит и дороже. Конечно, все зависит от запросов. Я был в этом доме на Молодогвардейской в гостях у Армена Борисовича (сейчас артист живет в съемном жилье в том же подъезде, что и Виталина — Ред.). Ремонт там стоит не меньше 15 миллионов, говорю как строитель...

Похоже, семейная сага Джигарханяна, начавшаяся три года назад, когда он развелся с Татьяной Власовой, близится к завершению. Татьяна Сергеевна в этой истории получила все, чего она добивалась. И деньги от продажи дома в Далласе. Вначале Армен Борисович претендовал на половину этих средств за дом, который им же был и куплен. Потом от этих требований отказался. Половина квартиры в Староконюшенном переулке юридически тоже осталась за ней. Оригинал расписки (мы рассказывали, что в Америке Джигарханян дал в долг своему знакомому 500 тысяч долларов, которые за десять лет из-за процентов «потяжелели» почти до миллиона) находится у Татьяны Сергеевны. Единственный наследник Армена Борисовича на сегодняшний день ее сын Степан. Все, что сейчас удастся отвоевать у Виталины, перейдет ему. Завещания Армен Борисович пока не составил.

Ну а Виталине… Ей стоит надеяться на благоприятное урегулирование всех вопросов. На сегодняшний день против нее возбуждено дело по 137 статье УКРФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

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