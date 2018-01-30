Яблоком раздора между наследниками Джигарханяна стала долговая расписка на миллион долларов

30 Янв. 2018 2018-01-31T01:05:02+03:00

Во время сегодняшнего эфира программы «Пусть говорят» на 1-м канале снова был задан вопрос о завещании Джигарханяна Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Во время сегодняшнего эфира программы «Пусть говорят» на 1-м канале снова был задан вопрос о завещании Джигарханяна. В студию пришли два главных наследника народного артиста – его все еще жена Виталина Цымбалюк-Романовская и приемный сын Степан Джигарханян. Сперва Виталина пела песню любви.

- Я жила с Арменом Борисовичем в счастье и радости в течение шестнадцати лет, - рассказывала она в эфире. –Это был счастливый брак, и у меня не было других мужчин. Я ни разу не слышала ни одной претензии от Армена Борисовича, ни одного недовольства. Именно поэтому я очень растеряна и не понимаю, кто будет сейчас о нем заботиться так, как это делала я.

В течение семи лет мы жили в однокомнатной квартире в деревне Глухово в Подмосковье. В комнате стояли кровать и мое пианино. На полу лежали документы. И никто из его друзей тогда не задал вопроса, почему народный артист СССР живет в таких условиях. В это время его бывшая жена Татьяна Сергеевна Власова жила в Америке, в доме, который был куплен на деньги Джигарханяна. У нее в Москве была квартира на Арбате, которую получил Армен Борисович. И у ее сына Степана тоже была своя квартиры. Как только мы с Арменом Борисовичем переехали в Москву в купленную нами трехкомнатную квартиру, начался этот скандал...

Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире программы «Пусть говорят»Фото: скриншот видео

Тем не менее я по-прежнему хочу, чтобы Армен Борисович жил со мной. Несмотря ни на что, не могу его бросить. Я все равно несу за него ответственность.

Неожиданно с лирической темы участники передачи перешли к более земной. Речь зашла о завещании, которое в 2015 году Джигарханян составил на Виталину. После их ссоры он это завещание отменил (а возможно и нет). И теперь его единственным наследником становится Степан, то есть сын Татьяны Сергеевны Власовой.

Участники передачи, эксперты были людьми подготовленными. Как и вся страна они знали в подробностях все перипетии этой санта-барбары. И задали закономерный вопрос Виталине, а за что, собственно, бороться? Что наследовать, когда все квартиры записаны на Виталину. Деньги с банковских счетов мужа она уже сняла…

- Не волнуйтесь у Джигарханяна все есть, в том числе и деньги, - интонацией с Бессарабского рынка ответила Виталина. - У Татьяны Сергеевны есть долговая расписка на миллион долларов. Этот долг должны вернуть Армену Борисовичу. Вы знаете об этой расписке, Степан?

- Я слышал об этом, - стушевался почему-то сын Татьяны Сергеевны.

- Я потратила огромные деньги на ремонт квартиры на Молодогвардейской улице. У меня 3 миллиона рублей долга. Какие деньги я увела у Армена Борисовича?..

Завтра утром в Кунцевском суде возможно состоится встреча Виталины и Джигарханяна. Этой встречи Виталина очень добивается. Но скорее всего ее не произойдет. А вот состоится ли их развод –вопрос пока открытый.

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