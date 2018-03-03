Как добиться расселения аварийного дома

СЕГОДНЯ 01:09 2018-03-02T22:29:51+03:00

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У нас дом признан аварийным, но снос и расселение назначили аж на 2039 год! Дом в трещинах, жить в нем опасно, в большинстве квартир - ветераны, инвалиды. Как нам добиться расселения? Местные депутаты пытались помочь, но в администрации им ответили, что пока нет возможности.

Владимир Петрович, Красноярск.

- Вам нужно взять ксерокопии писем депутатов, ответов им из администрации города и поскорее писать всем кандидатам в президенты. Ведь все они говорят о внимании к ветеранам, подчеркните, что в доме живут именно такие люди. Пришлите фотографии, подтверждающие, что дом пошел трещинами, все разваливается. Также привлекайте прокуратуру, поскольку у вас есть угроза жизни и здоровью.

ОСВОБОДЯТ ЛИ ОТ НАЛОГА РАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА

Моя дочь в 53 года досрочно вышла на пенсию, купила дачный домик. Его освободят от налога?

Мария.

- Пусть дочь берет пенсионное удостоверение, делает копию и несет в налоговую инспекцию вместе с заявлением: я являюсь пенсионером, прошу предоставить мне льготу по налогу на имущество - единственный дачный дом. Когда и по какой причине она ушла на пенсию, продолжает ли работать - никого не волнует.

МЕЖЕВАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЛИ ПО ЖЕЛАНИЮ?

У меня садовый участок, есть свидетельство о собственности на дом, на землю и кадастровый паспорт, где сказано, что площадь участка 6 соток, но границы не установлены. По факту стоит забор. Обязательно ли мне делать межевание?

Анатолий.

- Если вы решите продавать участок, покупатель посмотрит: забор есть, спора с соседями нет, свидетельства о собственности на дом и на землю есть - значит, можно продавать-покупать без проблем. Так что тратиться на межевание вам не обязательно.

ХОЧУ ПОВЕСИТЬ РЕКЛАМУ НА СВОЕМ БАЛКОНЕ

Могу ли я повесить рекламу на фасаде многоэтажного дома на своем балконе? Что мне за это будет?

Олег.

- В лучшем случае - ничего. В худшем - начнется спор с ТСЖ, старшим по дому, инициативной группой жильцов и т. п. Вам скажут: все, что находится снаружи, - это общее имущество дома, распоряжаться им можно только с согласия общего собрания собственников квартир. Вы скажете - нет, это мой балкон, что хочу, то и делаю. Главное, чтобы эта реклама не выходила за границы вашего балкона и была приличного содержания.

Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на Радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00.