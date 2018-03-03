MWC-2018, день шестой: планшеты живее всех живых

3 Март 17:56 2018-03-03T18:13:02+03:00

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Говорят, что планшеты – устройства «умирающего» класса, однако, это не так. Продажи планшетов падают, причем значительно, но они по-прежнему очень популярны. По данным компании «Марвел», проанализировавшей наш рынок цифровых устройств, в прошлом году россияне больше всего денег потратили на смартфоны, на втором месте – ноутбуки, а на третьем – сюрприз! – «умирающие» планшеты. Да-да, на планшеты потрачено больше, чем на принтеры или, например, на мониторы.

Жизненный цикл планшетов увеличивается – то есть их меняют реже – поэтому и реже покупают. Но девайс с большим экраном был и остается востребованным, что и показал MWC-2018. На выставке показывали самые разные «таблетки», в том числе, и адаптированные под новые профили использования.

Archos представила домашний помощник под названием Hello. Это планшет, работающий под Android Oreo, но «заточенный» под новые варианты применения с использованием Google Assistant. Устройство получило крупные динамики, выполненную из дерева заднюю панель, оно позиционируется разработчиками как настольное. Впрочем, устройство может работать и автономно – у него есть встроенный аккумулятор.

Hello может отвечать на голосовые запросы, выполнять видеозвонки, взаимодействовать с множеством приложений и сервисов, включая Google Music, Spotify и YouTube, воспроизводить медиафайлы различных типов. Девайс доступен в двух вариациях – с семидюймовым HD-дисплеем или с FullHD-экраном диагонали 8,4 дюйма. Оба варианта допускают как горизонтальное, так и вертикальное расположение на столе. Важно, что контент с Hello можно воспроизводить и на большом экране, синхронизировав гаджет с телевизором. С его помощью также можно управлять IoT- устройствами в вашем доме – обогревателями, жалюзи, освещением или камерами видеонаблюдения.

Archos представила домашний помощник под названием Hello

Alcatel выступил в своем репертуаре, показав недорогие планшеты 1T. Заметим, что несмотря на бюджетность, планшеты работают под новейшей Android 8.1 Oreo. Новинки доступны в двух версиях, которые построены на одинаковых процессорах – четырехъядерный MediaTek MT8321, использующий гигабайт «оперативки» – но отличаются экранами. В старшей дисплей десятидюймовый с разрешением 1280x800, в младшей – семидюймовый, 1024x600. Есть и другие различия, но менее важные, например, старшая модель получила 16 Гб встроенной флэш-памяти, а младшая – только восемь, но при наличии слота для microSD-карт это не так важно.

Интересно, что подчеркнуто бюджетный Alcatel 1T – противоположность элитному Huawei MediaPad M5, о котором мы писали ранее в обзоре новинок MWC. Конечно, представленные «таблетки» Alcatel заметно проще и в разы дешевле, но они тоже в тренде. Создатели 1Т не забыли про дизайн – корпус планшетов может быть глубоко-черным или черно-синим (напомним, что элитный М5 может быть серым или золотистым). Приятно, что в качестве аксессуара для старшей модели Alcatel предлагает чехол со встроенной аппаратной клавиатурой – как и Huawei для своего старшего М5. Аппаратная клавиатура существенно расширяет возможности применения «таблеток», по сути, они начинают конкурировать с традиционными ноутбуками.

Итак, что мы видим? «Умирающие» планшеты с успехом осваивают новые сегменты, конкурируя с устройствами других классов, лидерство которых, казалось бы, незыблемо. Например, половину рынка домашних «голосовых помощников» занимает smart-колонка Amazon, и тут появляются «настольные планшеты» Archos, которые имеют существенно больше возможностей, а за ними придут и другие. У сегмента ноутбуков и так проблемы, и тут выходят новые модели Alcatel и Huawei, которые создают серьезную конкуренцию недорогим «ноутам».

Заметим, что ситуация идет на пользу и ноутбукам. Сенсорные экраны получают даже модели в корпусах классического форм-фактора – например, Huawei MateBook X, показанный на MWC-2018 – не говоря уже о гибридных и конвергентных системах, для которых тач-скрин обязателен. Напомним, что «гибридными» называют ноутбуки с отсоединяемой клавиатурой (как 1Т и М5, только ноутбуки), «конвергентными» - в корпусах с петлями, позволяющими откидывать экран на 360 градусов, «конвертируя» ноутбук в планшет. Эти тренды начались не вчера, но будут продолжаться. Например, корпорация Intel объявила о партнерстве с Microsoft, Dell, HP и Lenovo. Компании намерены вместе работать над созданием мобильных компьютеров со встроенной связью пятого поколения. Прототип такого устройства был показан корпорацией на прошедшей MWC, а в продаже такие решения должны появиться только в 2019 году. Заметим, что этот прототип был уже в гибридном корпусе – из традиционного ноутбука легко превращается в планшет.

Планшеты осваивают и другие ниши. Напомним, что Panasonic показал на MWC защищенную «таблетку» со встроенным тепловизором. Эта новинка хороша для аварийных и инженерных служб, а для обычного пользователя малоактуальна. Однако, «планшет для профессионала» -- модная и любопытная область, в которой произошло кое-что интересное за пределами MWC.