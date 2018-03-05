Премия «Оскар» - по заказу инопланетян?

СЕГОДНЯ 18:25 2018-03-05T18:35:34+03:00

"Американская сказка подозрительно похожа на нашего «Человека-амфибию». И дышит-то герой наполовину жабрами, наполовину легкими, и в цепи-то его главный злодей заковывает, и в воду не пускает". ФОТО Кадр из фильма "Форма воды".

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Я недооценила американских киноакадемиков. Каюсь. Все-таки вот что значит киношники. Их фантазия всегда богаче, чем у нас, простых смертных.

После прошлого «Оскара», где главный приз получил фильм про гея-наркомана, а множество прочих призов было роздано по принципу гендерного и расового равенства, я писала, что следующим победителем, наверное, будет фильм о лесбиянке - инвалиде, преодолевающей стену из Мексики в Америку.

Я ошиблась!

В лесбиянке все-таки уже недостаточно инаковости. Это сейчас как бы норма жизни. А норма не имеет шансов на оскаровскую победу.

Чудище! В которое влюбилась некрасивая и немая (отлично, отлично! красивая и здоровая - это так пошло!) затюканная уборщица (актриса Салли Хокинс) Вот сумел-таки режиссер (кстати, мексиканец) Гильермо дель Торо выйти за грань банальности!

Правда, американская сказка подозрительно похожа на нашего «Человека-амфибию». И дышит-то герой наполовину жабрами, наполовину легкими, и в цепи-то его главный злодей заковывает, и в воду не пускает. И девушка-то в него влюбляется… Но какая разница! У нас влюбленных красавицу и чудовище играли прекрасные Вертинская и Коренев. Здесь - зеленое чудище (опять же - как в нашем «Аленьком цветочке») вполне себе зеленое. Правда, у Эльзы - главной героини - есть один дефект. Хорошая фигура. И когда показывают ее голую со спины, моющуюся в душе вместе с чешуйчатым рыбо-мужиком, толстые кривоногие дамы могут обидеться.

В остальном фильм-сказка о гонке вооружений русских и американцев в 60-е годы прошлого века безупречен. Все, все в нем - маслом по сердцу киноакадемиков!

Карикатурно-злобный белый мужчина, собравший все пороки этого отвратительного пола. Его правильная до тошноты семья, где хорошенькая (!) жена с радостью подчиняется извращенным желаниям мужа поесть и заняться сексом. Тупые русские шпионы и один потенциальный перебежчик на сторону добра. Симпатичная афроамериканка и сочувствующий амфибии гей. Цитата Ленина про рыб, и замечательная фраза уборщицы-афроамериканки:: «маленькие люди все злые. Все предатели. Я не знаю ни одного исключения!» Нет, «Оскар» у этой идиотически прямолинейной сказки, собранной из всех штампов политкорректгности, абсолютно заслужен. Даже смешно ее сравнивать с прямым конкурентом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»: как это может быть, чтобы главной страдающей стороной стала пусть женщина, но белая и здоровая?!

Ну и Звягинцев наш отличился. Даже интересно: вот на что он рассчитывал, согласившись выдвинуть «Нелюбовь» на номинацию за лучший фильм на иностранном языке? О чем только думал?! Ни одного афроамериканца! Ни одного гея! Ни одного мигранта и наркомана! А ведь всем известно, что именно они должны быть в кино самыми нелюбимыми. Да что там! Даже маньяка-убийцу с его сложным внутренним миром и то оставил за кадром!

А вот чилийский режиссер Себастьян Лелио нашел героя нашего времени. Трансгендер! А? Съели? Несчастную молодую транссгендершу подозревают в убийстве немолодого жениха. А до этого его семья безжалостно ее третирует! Этим отсталым людям, видишь ли, не нравится выбор престарелого родственника. Вот где драма, вот где настоящие чувства!

И что самое козырное: роль трансгендера играет трансгендер! Даниэла Вега.

Попобуйте не дать ей «Оскара». Сразу спросят: а может, вы вообще людей третьего пола недолюбливаете? В глаза смотреть!

Смотрю я на это торжество толерантности. И страшная мысль вполне в духе голливудских ужастиков закрывается мне в душу.

А не сделаны ли все эти фильмы - оскаровские победители по заказу инопланетян? Вот тех самых зеленых чудищ из бассейна. У которых нет двух полов. Нет любви. Они как-то иначе размножаются. У них совсем иные стандарты красоты. И они очень хотят перекроить человечество под себя. Перед вторжением. Часть мужчин - чтоб не рыпались - извести. Часть переделать в женщин. Красивых здоровых девушек признать неприличным отклонением от нормы. Некрасивые немые и с прочими особенностями дамы пусть занимаются сексом с чешуйчатыми чудовищами. Уж куда лучше, чем с белыми мужиками.

И наступит на Земле рай толерантности и политкорректности.

Что-то мне не хочется жить в этом раю.

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