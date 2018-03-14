Космонавт Виктор Савиных: Сейчас дети снова мечтают стать космонавтами!

14 Март 23:29 2018-03-14T23:34:49+03:00

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Ранним утром в «Домодедово» не очень людно. Мимо баров, где аэрофобы «накатывают» по бокальчику, чтобы спокойнее долететь, уверенно идёт на посадку 78-летний космонавт Виктор Савиных. Ему предстоит почетная и долгожданная миссия - вместе с министром культуры Владимиром Мединским и губернатором Игорем Васильевым открывать детский космический Центр в родном Кирове.

Задумка старая - в 2011-м году Савиных на встрече с Владимиром Путиным сказал, что хотел бы, чтобы президент поддержал появление такого центра. Владимир Владимирович поддержал и потом держал дело на контроле. В 2014-м началось строительство, но в 2016-м было приостановлено из-за недостатка средств. В итоге все случилось - из резервного фонда Правительства Российской Федерации было выделено 95,5 млн рублей, и работа пошла.

По этому поводу торжественная делегация отправилась из Москвы. Министр культуры в детском Центре был не только гостем, но еще и заинтересованным посетителем. Виктор Петрович устроил ему экскурсию по музею, которому тоже нашлось место в Центре, показав экспонаты и отвечая на вопросы Мединского. Как мы узнали, коллекция будет еще пополняться, но и сейчас там достаточно интересного. Начиная от пионерского галстука маленького Вити Савиных, бортовыми часами и прочими раритетами с космических станций, где он работал, заканчивая макетом скафандра для внекорабельной деятельности «Орлан-МКС» и космической пищей.

Так как в центре еще и будут проходить занятия для детей и подростков, делегации показали, как эти самые занятия проходят. В скорости в полном режиме будут работать интерактивные классы, кабинет робототехники, виртуальный Центр управления полетами, где дети смогут в реальном времени взаимодействовать с МКС, а также полнокупольный цифровой планетарий, аналогов которому нет в России, конференц-зал-трансформер для конференций и кинопоказов. В центре установлено самое современное мультимедийное оборудование.

«Когда дети будут приходить сюда и видеть достижения России в области космонавтики – это поможет им сделать правильный выбор дальнейшей профессии. Мы видим здание с очень хорошими возможностями, сейчас главное – воплотить их в жизнь. Хочется, чтобы из мальчишек, которые будут здесь заниматься и посещать Кировский детский космический центр, вышло как можно больше летчиков, космонавтов и конструкторов» - заметил Мединский.

Космонавт Виктор Савиных так же подтвердил «Комсомолке», что в последнее время интерес к космонавтике вернулся: - «Дети снова хотят стать космонавтами! Был период, когда мечты у них были другими, но все сейчас потихонечку возвращается на свои места- особенно после книг, после этих двух фильмов («Движение вверх» и «Салют 7»)».

Виктор Петрович с удовольствием пустился в воспоминания. Мы рассказали ему, что у нынешних космонавтов в качестве «психподдержки» на станции есть Интернет, чтобы они чувствовали связь с Землёй, и спросили, как у них обстояло с этим делом. «Ну, к нам приходила Эдита Пьеха, давала концерт. А когда мы летали, Интернета не было. И моя жена приезжала раз в неделю поговорить со мной по телефону, и рассказывала мне все, чтобы мы не волновались. Только хорошее говорили. Во время моего полета сгорела дача, но мне об этом не рассказывали, чтобы я не волновался».

Конечно же, снова прозвучала тема фильма «Салют 7». Когда картина вышла, Савиных был несколько недоволен из-за того, что фильм не соответствует тому, что было на космической станции. И, поэтому, когда картину вспомнили на открытии Центра, снова завёлся: «Если бы режиссер более глубоко вник в тему. Они вот сожгли космический аппарат, а потом на нем решили сесть на землю». Мединский успокоил космонавта, но тот через 10 минут, отвечая на вопросы журналистов, признал, что в фильме великолепная компьютерная графика, но вот «инженером в скафандре» его назвали зря. А так же рассказал, что фактически не взаимодействовал со съемочной группой - «Приезжали помощники режиссера с моей книгой «Записки с мертвой станции». Потом мне прислали сценарий, когда все готово было. Я все почеркал. Они уехали, на съемки нас не приглашали. В итоге там столько «плюх»... ".

Чуть позже министр прокомментировал «Комсомолке» возмущение, которое часто бывает у людей и их родственников, по чьим историям снимают кино. Не так давно вдова баскетболиста Сергея Белова тоже была недовольна недостоверностью фильма «Движение вверх»:

«Есть «документальное кино», «художественное кино», «основанное на реальных событиях» - формулировок много. Вот, в конце апреля выходит фильм «Танки». Написано, что он о конструкторе Кошкине, изобретателе танка Т-134. Там какая-то хитрая формулировка в начале, что ясно лишь одно - Кошкин был, танк точно был, центральное событие фильма имело место в реальности. Но что вокруг - наверняка было придумано создателями фильма или же взято из других историй того времени. Знаете, Штирлица не было, раскрою вам тайну. А Мюллер был, но совсем не такой обаятельный, как в кино. Такой «сухарь»...И Шелленберг совсем не похож на Табакова. Это не документальное кино, но это никак не умаляет ни подвига наших разведчиков, ни мужества наших спортсменов, что касается фильма «Движение вверх».

Я считаю, что создатели этой ленты больше, чем кто бы то ни было за последнее десятилетие сделали для того, чтобы наша победа на той Олимпиаде 1972-го года действительно была увековечена. Я в январе, помню, заходил в Википедию, и там «выскакивают» самые популярные запросы. И мне выпало тут же «Мюнхен - 72», «Белов баскетбол». И это очень хорошо - художественные произведения вызывают желания поглубже узнать историю. Пару лет назад вышел на BBC сериал «Война и мир». Его и ругали, и хвалили, но это побуждает людей брать в руки книгу, перечитать ее».