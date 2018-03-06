2018-03-06T18:03:45+03:00
Общество

А вот и у русских появился козырь в Европе. Ура, товарищи! Viva Italia!

Наш колумнист - о результатах парламентских выборов в Италии
Никита ИСАЕВradiokp@radio_kp
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Парламентские выборы в Италии принесли лояльную нам конфигурацию победителейПарламентские выборы в Италии принесли лояльную нам конфигурацию победителейФото: REUTERS
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Ну, что ж. Смело можно сказать что парламентские выборы в Италии принесли лояльную нам конфигурацию победителей. Это дает нам обоснованную надежду на более жесткую и принципиальную позицию Рима по отношению к анти-российским санкциям, которые торпедируют итальянский бизнес.

Далеко даже ходить не нужно, Вспомните, как буквально недавно итальянская Eni была вынуждена остановить бурение поисково-разведочной скважины в Черном море на совместном с «Роснефтью» проекте «Западно-Черноморская площадь» из-за новых санкций США, а итальянский банк Intesa Sanpaolo может принять участие в проектном финансировании проекта «Северный поток – 2», только «если будет исключена угроза распространения на банк санкций со стороны США».

Итого: после подсчета более половины голосов картинка складывается следующая:

1. Это невиданный успех «Движения пяти звёзд». Набирая более 30%, они становятся самой популярной партией на выборах. Большинства они не сформируют, но станут крупнейшей фракцией в парламенте. Лидируют они как в нижнюю, так и в верхнюю палаты.

2. Вторым лидером выборов стала правая анти-иммигрантская «Лига» с результатом более 20% во главе с Маттео Сальвини. Это мощный удар с юга по миграционной политике Евросоюза.

3. Чуть больше 20% набирает и левоцентристская Демократическая партия бывшего премьера Италии Маттео Ренци, однако она в правительство не войдёт, теперь уже точно.

4. Далее идёт «Вперёд, Италия!» нашего старого приятеля Сильвио Берлускони с результатом 14%, хотя многие были уверены, что наберёт он гораздо больше. Однако, уверен, в правящую коалицию Берлускони на старости то лет не побрезгует войти.

5. «Братья Италии» набирают около 5%.

6. Левый альянс «Свобода и равенство» Пьетро Грассо около 4%.

Вице-председатель Демпартии Этторе Розатто уже признал поражение от имени партии и объявил, что они идут в оппозицию.

А козырь нам необходим, помимо всего прочего, еще и в образовавшемся на ровном месте конфликте «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», с непонятным для нас на выходе результатом. Ибо сейчас на кон поставлено слишком много, а оправданность такого риска с «карандаша» нам никто внятно не объяснил.

Зато правительство Германии озабочено и раздражено решением «Газпрома» расторгнуть контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины», передает агентство Bloomberg слова официального представителя правительства Штефана Зейберта. Более того, по словам этого государственного мужа, это вызвало раздражение и у других членов ЕС

Да и фрау Меркель продлила свой правящий абонемент еще на один срок, как мы поняли на этих выходных.

Поэтому друзья, вместе с весенним солнышком наступает и «год Италии» в России. И конечно же, чуть позже, это свяжут с безусловной победой нашей дипломатии.

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