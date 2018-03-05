Евроскептики победили в Италии

СЕГОДНЯ 17:35 2018-03-05T17:51:20+03:00

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Захватывающий сериал под названием итальянские выборы подошел к концу. Но, похоже, нас ждет новый сезон. Ни одна из политических сил не смогла набрать большинства, необходимого для формирования правительства. Теперь начнутся переговоры о возможных коалициях, интриги, новые склоки. А если итальянским политикам договориться не удастся, то вполне реально новое голосование, которого президент страны Серджио Матарелла хотел бы избежать любой ценой.

БЕРЛУСКОНИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Первое место на выборах получили правоцентристы - коалиция, ведомая партиями «Вперед Италия!» экс-премьера Сильвио Берлускони и «Лига» Маттео Сальвини. 37 процентов - очень неплохой результат для оппозиционного ранее блока, но что с ним делать дальше? Ведь «внутренние разборки» в правом лагере могут серьезно помешать сформировать правительство. Впервые за всю историю «Лига» (именно такое название теперь имеет бывшая "Лига Севера", чтобы подчеркнуть ее всеитальянскую популярность) обошла, набрав 17,5 процентов подконтрольные Берлускони силы, результат которых составил лишь 14 процентов. По предвыборной договоренности, именно победитель в коалиции мог бы претендовать на премьерство. Но сложно поверить в то, что прожженный интриган Сильвио так просто уступит власть молодому амбициозному Маттео.

Итальянские СМИ пишут, что свой неудачный результат 81-летний Берлускони воспринял очень болезненно. За подсчетом голосов он наблюдал, не выходя со своей виллы, и, как поговаривают, за всю ночь на разу не улыбнулся. «Кавалер» сейчас находится меж двух огней. Ведь он обещал Брюсселю, что сохранит проевропейский курс нового итальянского правительства, даже предложил на пост премьера спикера Европарламента Антонио Таняни. А теперь Сильвио должен пойти на поводу у евроскептика Сальвини или же предать коалицию, попытавшись блокироваться с другими силами. Выбор не прост.

«ПЯТЬ ЗВЕЗД» ЗАСИЯЛИ ЯРКИМ СВЕТОМ

Протестное антиевропейское движение «Пять Звезд» с молодым 31-летним лидером Луиджи Ди Майо набрало 32,5 процента голосов избирателей. Именно оно, хоть и уступает правоцентристам, является настоящим победителем. Ведь "пятизвездочники" шли на голосование самостоятельно, не блокируясь ни с кем. И наголову разбили все традиционные итальянские партии. А это значит, что, несмотря на всю критику и в СМИ, и со стороны Европы, откровенно заявлявшей о «недопустимости» победы евроскептиков, итальянцы откровенно сказали Брюсселю нет - с его экономическим давлением, вредящими Италии антироссийскими санкциями и невнятной миграционной политикой. И, если суммировать результат «Пяти звезд» с «Лигой» (да, у них много разногласий, но ЕС они не любят одинаково), то получается, что больше половины жителей Апеннин недовольны ни собственным руководством, ни политикой Евросоюза. Сможет ли во власти в Италии сформироваться единый антиевропейский фронт - большой вопрос. И, в первую очередь, из-за давления ЕС, где уже заявили, что возлагают все надежды на президента Серджио Матарелла, который сможет удержать страну на европейской орбите.

Движение евроскептиков «Пять Звезд» во главе с молодым 31-летним лидером Луиджи Ди Майо набрало 32,5 процента голосов избирателей в Италии.Фото: REUTERS

ПРОВАЛ ЛЕВЫХ

Левоцентристская коалиция во главе с правящей Демпартией Маттео Ренци на этих выборах не просто проиграла, а провалилась с треском. Демократы набрали лишь 18 процентов - худший результат с 1994 года, а весь блок привлек всего 23 процента голосов. В ближайшее время ожидается отставка Ренци с поста председателя партии, ведь именно его многие обвиняют в неспособности сплотить левые силы и в излишних личных амбициях. Итальянцев не проведешь, они прекрасно видят все проблемы, которые накопились в стране за почти три года его премьерства. Но свою роль демократы еще могут сыграть. Перемены у руля партии вполне могут открыть путь для блокирования с правоцентристами, лишь бы не допустить до власти «Пять звезд».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Первые заседания обеих палат парламента состоятся 23 марта. В этот день пройдут выборы спикеров палаты депутатов и сената. А 25 марта - крайний срок, до которого народные избранники должны определиться с фракцией, в которую войдут. И уже к концу месяца президент страны должен выдать мандат на формирование правительства. Вот только кому - сегодня предсказать нельзя.

ДЕЛА РОССИЙСКИЕ

Влияние на отношения с Россией итальянские выборы имеют самое прямое. В победителях - силы, которые неоднократно высказывались за укрепление отношений с нашей страной и последовательно выступали за отмену санкций, наносящих прямой вред итальянской экономике. Дружба Владимира Путина с Сильвио Берлускони ни для кого не секрет, Маттео Сальвини признавался в любви к России и обещал признать Крым, а Луиджи Ди Майо заявлял, что НАТО и Европа постоянно провоцируют Москву. Ближайшее будущее покажет, смогут ли они сохранить такой настрой и способствовать потеплению отношений Запада с Россией. Ведь давление на них и из Брюсселя, и из-за океана будет беспрецедентным. Там мириться с Россией пока не желают.

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