На детские поликлиники выделят 10 миллиардов

СЕГОДНЯ 13:47 2018-03-06T18:08:04+03:00

Распоряжение о распределении субсидий между регионами опубликованы во вторник на сайте правительства Фото: Евгения ГУСЕВА

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Правительство выделит из своего резервного фонда 10 млрд руб. на дооснащение медицинскими изделиями детских поликлиник. Еще по 10 млрд на те же цели предполагается найти в 2019 и 2020 годах. Постановление правительства о внесении таких изменений в программу «Развитие здравоохранения» и распоряжение о распределении субсидий между регионами опубликованы во вторник на сайте правительства.

Больше всего денег, как следует из распоряжения, получат в этом году Ростовская обл. (418,6 млн), Краснодарский край (358,8 млн) и Московская область (почти 347 млн).

Следить за эффективностью использования дополнительных финансовых вливаний предполагается, исходя из того, насколько регионам удастся снизить уровень детской смертности.

Другим постановлением еще 3,43 млрд выделено на сельскую медицину. 1,23 млрд пойдут на врачебные амбулатории и фельдшерские пункты в населенных пунктах, где проживает от 101 до 2000 человек и где сейчас таких пунктов нет. Еще 2,2 млрд — на передвижные медицинские комплексы для населенных пунктов, где живет меньше 100 человек.