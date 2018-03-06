2018-03-06T13:30:45+03:00
В мире

Правительство России выделит 10 млрд рублей на дооснащение медоборудованием детских поликлиник в регионах

Всего с рамках программы в 2018-2020 годах планируется потратить 30 млрд бюджетных ассигнований
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Правительство России выделит 10 млрд рублей на дооснащение медоборудованием детских поликлиник в регионахПравительство России выделит 10 млрд рублей на дооснащение медоборудованием детских поликлиник в регионахФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Российское правительство выделит в 2018 году 10 млрд рублей на дооснащение региональных детских поликлиник медицинским оборудованием. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По поручению президента РФ кабмин разрабатывает ведомственную программу «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций».

«На реализацию этой программы в 2018-2020 годах планируется выделить из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 30 млрд рублей (по 10 млрд рублей ежегодно)», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Документ также утверждает порядок распределения субсидий между субъектами РФ и определяет показатели эффективности использования этих средств — снижение младенческой и детской смертности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
По факту крушения Ан-26 в Сирии возбуждено уголовное дело
В британском МИД пояснили слова Джонсона о бойкоте ЧМ-2018 в России
Трамп несказанно обрадовался сближению КНДР и Южной Кореи
Порошенко продлил санкции против структур четырех российских банков
Пассажир самолета EgyptAir попытался прорваться в кабину пилотов
Путин назвал условие суда над россиянами, подозреваемыми во вмешательстве в выборы в США
Шойгу доложил Путину о крушении российского Ан-26 в Сирии
ЦБ докапитализирует «Бинбанк» и объединит с «Открытием»
В Бразилии грабители за несколько минут вынесли из самолета пять миллионов долларов наличными
IAAF продлила дисквалификацию российских легкоатлетов
Стала известна предварительная причина крушения Ан-26 в Сирии
В списке богатейших людей России сменился лидер
Глава разведки Норвегии обвинил ВКС РФ в отработке ударов по королевству
В Киеве анонсировали новую военную операцию в Донбассе
Олимпийский чемпион Пхенчхана по биатлону решил бойкотировать этап КМ в Тюмени
"Газпром" обжаловал решение суда по делу о поставках газа на Украину
Турция развернет в Сирии лагеря для беженцев
Владимир Путин: скоро роботы повсеместно заменят человека
Мощный взрыв прогремел в районе линии соприкосновения в Донбассе
Ученые выявили еще три типа сахарного диабета
Опрос показал, что большинство россиян поддерживают равноправие в семье
Колокольцев: каждый четвертый полицейский - дама
Путин назвал «устаревшим штампом» разделение профессий на мужские и женские
Семь детских садов будет построено в Вологодской области за два года
В Австралии обнаружили 132-летнее послание в бутылке
В Совфеде заявили о попытках США вмешаться в российские выборы президента
Дворкович возглавил оргкомитет ЧМ-2018 по футболу
КДНР готова заморозить ракетно-ядерную программу ради диалога с США