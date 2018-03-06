СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-06T13:30:45+03:00

Правительство России выделит 10 млрд рублей на дооснащение медоборудованием детских поликлиник в регионах Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего с рамках программы в 2018-2020 годах планируется потратить 30 млрд бюджетных ассигнований

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Российское правительство выделит в 2018 году 10 млрд рублей на дооснащение региональных детских поликлиник медицинским оборудованием. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По поручению президента РФ кабмин разрабатывает ведомственную программу «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций».

«На реализацию этой программы в 2018-2020 годах планируется выделить из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 30 млрд рублей (по 10 млрд рублей ежегодно)», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Документ также утверждает порядок распределения субсидий между субъектами РФ и определяет показатели эффективности использования этих средств — снижение младенческой и детской смертности.