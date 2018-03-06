Правительство России выделит 10 млрд рублей на дооснащение медоборудованием детских поликлиник в регионах
Российское правительство выделит в 2018 году 10 млрд рублей на дооснащение региональных детских поликлиник медицинским оборудованием. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По поручению президента РФ кабмин разрабатывает ведомственную программу «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций».
«На реализацию этой программы в 2018-2020 годах планируется выделить из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 30 млрд рублей (по 10 млрд рублей ежегодно)», - говорится в сообщении на сайте правительства.
Документ также утверждает порядок распределения субсидий между субъектами РФ и определяет показатели эффективности использования этих средств — снижение младенческой и детской смертности.