2018-03-06T17:41:36+03:00
Туризм

На Шри-Ланке введён режим ЧС: что это значит для туристов

Беспорядки разгорелись вдали от пляжных курортов, где отдыхают российские отпускники
Юлия СМИРНОВА
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Полицейский охраняет здание, сгоревшее в ходе ночных беспорядков.Полицейский охраняет здание, сгоревшее в ходе ночных беспорядков.Фото: REUTERS
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Власти Шри-Ланки ввели в стране режим чрезвычайного положения сроком на 10 день. В некоторых городах страны действует комендантский час.

На острове в Индийском океане сейчас пик пляжного сезона, из России туда летают прямые чартеры. Как режим ЧС скажется на отдыхе российских отпусников? Опасно ли сейчас лететь на Шри-Ланку?

Нет, в один голос уверяют и власти острова, и все эксперты туристической отрасли. На пляжных курортах, где отдыхают россияне, всё спокойно. И туристы, скорее нвсего, узнают о режиме ЧС от обеспокоенных новостями родственников или из соцсетей.

- Россияне отдыхают на побережье, где все спокойно. Всплеск вылетов будет на ближайшие праздничные выходные, так что россиян на острове сейчас много. Но никакого беспокойства туристы не проявляют, — цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

- Обращений от наших соотечественников в посольство России в Шри-Ланке не поступало, - подтверждают в Ростуризме.

Ростуризм выпустил официальные рекомендации в связи с введением ЧС на Шри-Ланке - и они тоже довольно мягкие: "Федеральное агентство по туризму призывает российских граждан, находящихся на Шри-Ланке или планирующих поездку в эту страну, учитывать данную информацию (о режиме ЧС. - Ред.). Ростуризм также рекомендует туроператорам, осуществляющим туры на территорию островного государства, информировать своих туристов о неблагоприятной обстановке в центральной части Шри-Ланки".

Почему все так спокойны? Дело в том, что режим ЧС введён из-за беспорядков между религиозными общинами мусульман и буддистов в центральной части острова. Конфликт продолжается уже около года, в последние несколько дней обострился. Эпицентр беспорядков - районы Диган и Тельдения, уточняют в Ассоциации туроператоров России. В этих районах сначала был введён комендантский час, затем и режим ЧС во всей стране. От пляжей эти места далеко - не меньше 150 км.

Но тут есть важный для путешественников нюанс: в беспокойных районах находится город Канди, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы и паломники едут сюда, чтобы побывать в Храме Зуба Будды - одной из главных святынь буддизма. В Канди расположены и чайные плантации, куда отдыхающих тоже возят на экскурсии.

Российские туроператоры уверяют, что никаких изменений в экскурсионных программах на данный момент нет. В Канди все новшества заключаются в том, что полиция работает в усиленном режиме. Ограничений для автобусов с туристами не вводили. Все достопримечательности открыты для посещения.

Туристы не только не отказываются от поездок на Шри-Ланку, но активно бронируют туры, отмечают в АТОР. На 8 марта мест на чартерных рейсах нет.

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