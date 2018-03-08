Врач-психиатр - о дебатах: Я бы "запикал" не только мат, но и весь этот балаган

СЕГОДНЯ 20:30 2018-03-08T20:56:49+03:00

Наш корреспондент напросился на прием к руководителю группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко Олегу Зайцеву, чтобы взглянуть на предвыборную кампанию из врачебного кабинета [видео]

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- Олег Семенович, вот решил обратиться к вам, как к маститому психиатру, как к светиле в этой области, и вот почему... Я не первую выборную, в том числе и президентскую, кампанию переживаю, но впервые у меня - навязчивое ощущение, что меня ряд кандидатов прямо вот дурачат. И порой возникают растрепанные чувства.

- У меня уже не первую кампанию это все возникает.

- Как? И у вас тоже?

- У меня такие же ощущения, но - именно некое замешательство. Объяснение этому есть, особенно если не читать их программы, а - смотреть.

- Теледебаты, да?

- Если дебаты смотреть. Все дело в том, что то, что происходит по телевизору, оно воспринимается, скорее, не рассудочно, а чувственно, как картинка. На уровне чувств. Я в свое время участвовал в какой-то передаче. И мне говорят: вот видели тебя по телевизору. Я говорю: и что я там говорил? Никто не смог воспроизвести, что конкретно я там говорил. Но эмоциональное ощущение, что узнали меня по телевизору, - вот это у них было.

То же самое происходит и во время дебатов. По крайней мере, вот на наших. Я не знаю, как в Америке, может, они там все вдумываются в слова.

- Они тоже там матерятся.

- Я просто не знаю, я не видел дебатов американских. Но то, что происходит на наших – это, во-первых, надо представить, что ощущает кандидат в президенты. Он, конечно, начинает играть определенную роль.

- Он не тот, за кого себя выдает, да?

- Нет, это - он, в любом случае, но это - другая роль. Он живет одной жизнью, а здесь он - кандидат. И теперь вот как бы вживается в эту роль. Он, волей-неволей, надевает некую маску, которая соответствует его новому статусу. Кандидат в президенты – не шутка. И он при этом начинает играть уже не себя, а роль кандидата в президенты.

Собчак и Жириновский снова поругались на дебатах.

- А Ксюша кого, Жириновского сыграла, когда его поливала водичкой?

- Она играла не то, что саму себя. Она играла кандидата в президенты Собчак. Поливающую или не поливающую, это уже второе. В основном это демонстрации, это больше влияние на чувства, а не на мысли. И когда человек играет на чувственном поле, то он уже не очень контролирует то, что говорит.

Дали несколько минут. И надо провести впечатление, продемонстрировать эмоции, чтобы запомниться.

- Потом уже Ксюшу окропляли... Хорошо, что в помещении, а не на улице, не на морозе...

- Тогда бы они в снежки играли.

- Нынче впервые обзывания прозвучали в эфире: на букву «д». ( Возможно, журналист имеет ввиду слова «дурак» или «дура». - Ред.) Вот как бы вы это квалифицировали?

- Скажем, ругательство, в том числе, матерные – это тоже отсутствие контроля. Неконтролируемая словесная агрессия, которая, если она адресована к чувству, запомнится. Если он производит агрессию, значит, он сильный, возможно? Может, за него надо проголосовать?

- Мат из уст Жириновского в адрес Собчак - он на восточную часть России в прямом эфире прямо проскочил, - но там к подобному избиратели привычны. На столичные же крупные города это "запикали". Но, в принципе, на сайтах, везде в интернете можно посмотреть без "запикивания". Почему в России в целом вроде как нормально это восприняли? В свое время говорили: дескать, ну и что, что Борис Николаевич, кандидат в президенты, выпивает? Это не минус, а плюс. И здесь, наверное, что-то подобное?

- Задача кандидатов - чтобы им поверили, чтобы приняли за своих. Тут я могу сказать, а я занимаюсь посткоматозными состоянииями, восстановлением больных после комы, - очень часто именно матерные слова они произносят первыми, когда в себя приходят.

- Серьезно?

- Да.

- А в нашем случае... Я имею ввиду предвыборную кампанию.

- Возможно, здесь претенденты исходят из следующего: если себя как следует демонстрировать, то тут слова, на самом деле, не нужны, а нужны междометия или словозамещающие выражения, такие, как мат. Но это только предположение.

- Если человек после комы начинает ругаться матом, значит, он будет жить, да?

- Это один из признаков... Возбуждение какое-то. Активность лучше, чем никакой активности.

- Доктор, так это мы - про предвыборную кампанию или про ваших пациентов?

- Я в свое время, на первых выборах еще, был в обычной психиатрической больнице. И там потом спрашивал у своих пациентов, кто за кого голосовал? Так вот, депрессивные, например, пациенты голосовали именно за самого активного, за самого такого парадоксального...

Когда пациенты доктора Зайцева вылечиваются, он приносят ему фигурки осликов. Кабинет Олега Семёновича буквально забит такими сувенирами.Фото: Александр ГАМОВ

- За кого они голосовали?

- Ну…

- За Жириновского?

- Естественно.

- А такие пациенты, которые выздоравливающие?

- Я же говорю, - у кого была депрессия и у кого была малая активность. Они видели перед собой человека активного, имеющего свою позицию, смелость. И они голосовали за его партию.

- А вот, допустим, среди ваших пациентов не было "кандидатов в президенты"?

- Если бы и был, я бы вам не сказал. Потому что это - врачебная тайна. И я все-таки психиатр.

- Ясно. Очень интересно, а вы бы что "запикали", кроме мата, в нынешней предвыборной кампании? В частности, в теледебатах?

- По-хорошему, я бы все "запикал" бы просто. Теледебаты – это балаган, шоу, кто в них не участвует, тот выигрывает.

- То есть, не понял…

- Дело в том… Ну, что же тут непонятного-то!?

- А-а, понял - понял!

- Если бы кто-то еще решил не участвовать, тоже гораздо больше бы набрал предвыборных очков.

- Доктор, мы с вами поздно немножко это интервью даем, потому что, может, если бы нас почитали раньше, по-другому бы шла предвыборная кампания.

- По крайней мере, кандидаты, которые хотели бы набрать достаточно приличный процент, я думаю, они бы…

- Не саморазоблачались бы.

- Тут даже не в разоблачении дело. А в том, что все равно, на мой взгляд, в нашем менталитете вот то, что происходит по телевизору, - это все на уровне шоу. И кто больше шоумен, тот больше производит впечатление. Но ведь мы выбираем все-таки будущее страны. Как можно основываться на балагане?

- А вот ваши советы? Какие лекарства употребить, допустим, избирателям? Мне, журналисту, пишущему на политические и выборные темы.

- Я думаю, здесь…

- Тридцать лет уже на эту тему пишу! Я здоровый человек, как вы думаете? С психиатрической точки зрения. Или уже - не очень.

- Если вы, Александр, продолжаете писать, вы адаптированы, получаете за это деньги – пожалуйста. Не проблема. У вас есть определенная карьера. То же самое можно сказать обо всех и кандидатах. Они все адаптированы. Очень. Они привлекли общественность. Деньги. Они все нормальные, да.

А если говорить о рецептах... Как дальше нам всем жить в условиях предвыборных страстей... Должна быть ну просто обязательно - физическая активность. Нужны такие вещи, которые гармонизируют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642339" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак рассказала, как упрашивала Киев пустить ее в Крым.Кандидат в президенты РФ рассказала известному блогеру о своих сценариях нового Референдума в Крыму, и о том, что Майдан — это круто, и даже о том, как Украина, оказывается, ведет войну со страной, в лидеры которой Собчак и баллотируется

- Доктор, я что - должен перед тем, как собраться на избирательный участок, пробежки возобновить, что ли?

- Да, конечно. Вообще, надо меньше проводить времени, на мой взгляд, у телевизора.

- И около компьютера. А то я много пишу сейчас.

- Безусловно. Понимаете, если вы пишете, это ваш хлеб, то это надо делать.

- Нет, у меня зависимость от фейсбука.

- Зависимость от телевидения, от фейсбука очень у многих, но обязательно разбавляйте эту зависимость. Упражнениями, прогулками на свежем воздухе...

В картинную галерею, в оперу неплохо бы сходить. В храм, между прочим. И как это вот в Великий пост эта у нас избирательная кампания? А они там, действительно, матерятся. Я считаю, что это нарушение поста. Они могут там, допустим, диету не соблюдать, а вот это – не злиться, не употреблять матерные слова, - по идее, было бы неплохо. Хотя им, конечно, сложно. У них другая задача.

- Спасибо. Вы меня успокоили, что я все-таки не безнадежен.

- Короче, я желаю вам и всем - гармонии между чувственным и логическим. Между абстрактным и образным. Если дойдет до вас эта гармония, тогда совершенно не страшны никакие дебаты, никакие ужасы - те, что по телевизору.

Единственное, что - как голосовать? Конечно, человек с гражданской позицией должен идти на избирательный участок. И голосовать именно вот так - и сердцем, и разумом. И чтобы они были в согласии. Чтобы была гармония.

КСТАТИ

А что Титов с Явлинским?

- Доктор, а вот, допустим, если говорить о рекламе. И там - в телевизоре - этот вопрос повисает в воздухе: "А что Титов?" Видели?

- Вот этот вопрос мне, например, нравится. Он, по крайней мере, в словах. И, по крайней мере, направлен в будущее. Понимаете?

- С точки зрения психиатрии это нормально, да?

- Это - более чем... Действительно, у человека думающего может возникнуть желание посмотреть - а что Титов? Вот у меня, например, - я даже зашел на сайт и посмотрел его программу.

- Или еще реклама - Явлинский, он сидит в кадре. Полумрак. И... вдруг начинает разбрасывать какие-то плакаты.

- Это - некая демонстрация. И надавливание на чувственную сторону. Может, и это неплохой ход.

- Ну, не знаю, доктор!

А В ЭТО ВРЕМЯ

... И про гея на передержке

- Олег Семенович, и еще вопрос по поводу рекламы. Я вам специально ее послал.

- Да, я посмотрел... Она правильная, потому что - телевизионная. Это чувственная вещь. Чувственное происходит у нас в правом полушарии головного мозга, все чувственные процессы. Сравнение с прошлым... Поэтому очень часто возникает не то, что растерянность, а дежавю.

- Вот и у меня тоже уже есть такое!

- Это дереализация с элементами дежавю. А сон... Там - в рекламе этой - все во вне происходит, вот и снится то одно, то другое... Сон – это обработка информации не логическим способом, а вот таким чувственным. Между прочим, гораздо чаще нарушается сон при патологии правого полушария.

- Вот у этого человека… Из рекламы.

- В данном случае у него - перенасыщенность чувственного восприятия с этих реклам.

- И этот вот гей на передержке...

- Конечно. Слишком много этого всего по телевизору. И у него такая произошла дисгармония. И правое полушарие не справилось.

- Выздоровеет?

- Ну, конечно! Повело же его на избирательный участок, где он, думаю, сделает правильный выбор.

- Спасибо, доктор! Вы меня успокоили.