C 1 мая минимальные зарплаты вырастут на 18%

СЕГОДНЯ 14:45 2018-03-12T14:49:04+03:00

С 1 мая 2018 года МРОТ составит 11 тысяч 163 руб. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Еще в прошлом году минимальный размер оплаты труда собирались поднять только с 1 января 2019 года. Но в декабре 2017-го президент Владимир Путин предложил ускорить дело. Госдума и Совфед быстро ободрили закон об увеличении окладов. А 12 марта президент подписал документ, по которому МРОТ поднимается до прожиточного минимума с 1 мая.

- Мы, действительно, долго к этому шли и просто экономические условия не позволяли решить этот вопрос. Действительно, это поможет улучшить материальное положение около 4 миллионов человек, - заявил Владимир Путин.

Минимальные зарплаты вырастут на 17,6%. МРОТ с 1 января 2018 г. составлял 9489 руб., с

1 мая 2018 года будет 11163 руб.

О том, что минимальный оклад должен быть равен прожиточному минимуму, написано в Трудовом кодексе, принятом еще в 1991 году. Но последние 27 лет у властей просто не было денег, чтобы выполнять эту норму.

Государству понадобится 39,3 млрд. руб., чтобы привести зарплаты к прожиточному минимуму. 7,5 млрд. руб. даст федеральная казна, 31,8 млрд. планируется взять из региональных бюджетов.

В первую очередь, вырастут оклады бюджетников. Еще к МРОТ привязаны: пособия по временной нетрудоспособности, больничный лист и выплаты по беременности и уходу за ребенком.