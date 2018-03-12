2018-03-12T17:06:17+03:00
Экономика

Глава Минтруда объяснил, почему врачам и учителям подняли зарплаты

В начале года они получили неплохую прибавку
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Как пояснил Максим Топилин, это произошло в рамках исполнения «майских указов» президентаКак пояснил Максим Топилин, это произошло в рамках исполнения «майских указов» президентаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В феврале врачи, ученые и преподаватели вузов приятно удивились - их зарплаты резко выросли. Как пояснил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин, это произошло в рамках исполнения «майских указов» президента.

- В январе-феврале у этих категорий произошел наибольший прирост, потому что они со 163 - 165% (от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года) вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет, - сказал Топилин.

В числе прочих именно такое обещание в мае 2012 года давал президент Владимир Путин - сделать оклады социально важных работников более высокими. Но, как пояснили в Минтруде, есть градация. В привилегированной группе: врачи, ученые и преподаватели вузов. Зарплаты этих категорий бюджетников теперь вдвое выше средних по регионам. В середняках - младший медперсонал, а также педагоги в детских садах, школах, профтехучилищах и работники учреждений культуры. Их зарплата теперь сравнялась со средней в регионе. Непрофильных сотрудников (например, уборщики или даже бухгалтеры в больницах или школах) «майские указы» не касаются. Оклады у них тоже росли, но куда более скромными темпами. К примеру, неквалифицированные сотрудники в регионах зачастую получали минимальную зарплату. С 1 мая она превысит 11 тысяч рублей, потому что ее сравняют с прожиточным минимумом.

По подсчетам Росстата, в начале года средняя зарплата научных сотрудников выросла до 87 тысяч рублей, врачей - до 72 тыс. рублей, а учителей и младшего медперсонала - до 33,5 тысяч рублей. На повышение зарплат бюджетников в январе правительство выделило 14,5 млрд. рублей, но основное бремя лежит на региональных властях.

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