Главные мифы о вкладах

СЕГОДНЯ 19:05 2018-03-12T19:06:25+03:00

Что нужно знать о депозитах, чтобы не прогореть с деньгами

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1. Вернут все до копейки

Конечно, хранить деньги в банке - надежнее, чем, скажем, отнести их в микрофинансовую организацию или начать играть на Форексе (игра на курсах валют). Но, увы, инвестиций, надежных на все сто, попросту не бывает. В банковском секторе тоже есть свои риски. Например, у банка могут отозвать лицензию, что в последние годы происходит довольно часто.

Да, деньги в размере до 1,4 млн. руб. вам, скорее всего, вернут полностью - за счет Агентства по страхованию вкладов. Это гарантировано государством. Но только в том случае, если неожиданно для себя не окажетесь забалансовым вкладчиком. Это люди, которые положили деньги в банк, но кредитная организация никак это в своей бухгалтерии не отразила. Если у такого банка отзовут лицензию, то у Агентства по страхованию вкладов не будет доказательств, что вы являлись вкладчиком. Или бывает так, что договор вклада заключен, как положено, а вот последующее пополнение вкладчиком своего счета нигде не отражено.

- Например, если у вкладчика есть на руках договор и приходный кассовый ордер о внесении на счет 200 тыс. руб., но не сохранились бумажки о последующем пополнении вклада на сумму 100 тыс. руб., то компенсируют ему только 200 тыс. А за 100 тыс. придется бороться в суде, - комментирует аналитик Сравни.ру Валентина Фомина.

- А еще недобросовестные банки могут заключать договоры от имени партнерской организации, а невнимательные клиенты - их подписать. Кроме того, документы при таких схемах могут содержать не всю информацию. Бывает, что отсутствует двадцатизначный номер вклада или приходный ордер, который подтверждает перевод денег клиентом, - дополняет гендиректор УК «Система Капитал» Игорь Бусаров.

Короче говоря, хотите надежность - будьте внимательны.

2. Снять деньги досрочно нельзя

Можно. Банк обязан выдать вкладчику любую сумму тогда, когда тот потребует. Но! Часто в договоре есть пункт о том, что при его досрочном расторжении ставка будет начисляться как по вкладу до востребования. То есть совсем минимальная, меньше 1%.

Если не знаете, когда точно будут нужны деньги, можно поискать программы, которые предусматривают возможность частичного снятия средств без потери процентов.

- Когда речь идет о крупных суммах, вкладчику нужно примерно за пару дней оставить заявку на заказ денег. Иначе нужной суммы в кассе просто может не быть, - предупреждает Валентина Фомина.

3. Страховка - то же самое, что депозит

В последнее время многие банки продают под видом вклада инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Эти деньги не застрахованы государством, и если захочешь забрать их раньше срока, то можно потерять не только доход, но и часть внесенной суммы.

- Договор страхования заключается на долгий срок (3 - 5 лет), и получить свои деньги в полном объеме досрочно довольно проблематично. Обычно страховая сумма заморожена до окончания срока договора или может быть возвращена только выкупная сумма, которая составляет 70% от вложенных средств, - рассказывает аналитик Банки.ру Юлия Ушева.

При этом банки, предлагая такой продукт, не говорят о его рисках. Они называют инвестиционное страхование жизни полным аналогом вклада, только с более высокой доходностью.

4. Валютные - невыгодные

С одной стороны, это так. Ставки по долларовым депозитам составляют максимум 1% годовых. Ставки по евро еще ниже: 0,1 - 0,2%.

Но, с другой стороны, рубль уже не раз обесценивался. А доллар, если посмотреть в долгосрочной перспективе, только растет.

5. Для открытия надо накопить значительную сумму

Совсем необязательно. Банки рады клиентам с любым кошельком.

- Многие банки предлагают доступную сумму первоначального взноса по вкладам - от 1 - 5 тыс. руб. или вообще не имеют ограничений по минимальной сумме. Так что если нашли подходящее предложение с привлекательной ставкой, необязательно ждать, когда накопится наличность. Главное, чтобы вклад был пополняемым. Тогда можно будет частями вносить на него деньги, - комментирует Юлия Ушева.

БДИ!

Правила безопасности

И все же альтернативы вкладам как возможности сберечь свои деньги пока нет. Все остальные финансовые инструменты или подходят людям с большими накоплениями, или являются рискованными.

Чтобы ваше сотрудничество с банком прошло комфортно, есть несколько правил.

✔ Обращайте внимание не только на ставку

Да, на них надо обращать внимание - в конце концов деньги должны приносить доход. Но в первую очередь нужно обязательно проверить, чтобы банк входил в систему страхования вкладов. Только таким кредитным организациям можно доверять деньги.

Обращать внимание надо не только на размер процентов. У каждого вклада есть свои условия. Например, есть депозиты с пополнением. Они подойдут тем, кто собирается довносить деньги на счет во время действия договора. Если предполагаете, что придется снять средства раньше срока, выбирайте банки, которые дают возможность частичного снятия без потери процентов. Обратите внимание на то, как выплачиваются проценты. Это может происходить в конце срока или ежемесячно. Еще есть такая опция как капитализация процентов. Она предусматривает, что начисленные проценты прибавляются к сумме вклада. Соответственно в следующем месяце проценты будут начисляться уже на повышенную сумму.

- Если банк предлагает выгодную ставку по вкладу, убедитесь, что эта ставка является годовой и действует в течение всего срока договора. Сейчас на рынке распространены вклады с «лестничным» начислением процентов. Там срок договора разделен на периоды, для каждого из которых действует своя ставка. Некоторые банки в рекламе могут указывать только максимальную ставку, действующую по одному из периодов, - предостерегает аналитик Банки.ру Юлия Ушева.

✔ Не окажитесь забалансовым вкладчиком

- Чтобы не стать забалансовым вкладчиком, нужно проверять документы при открытии вклада, не соглашаться на переподписание документов в середине действия договора. Сохранять чеки о внесении денежных средств на счет. В случае, если вклад оформлялся онлайн, надо хранить данные о переводе денежных средств, - советует гендиректор УК «Система Капитал» Игорь Бусаров.

✔ Следите за новостями. Если увидите, что вокруг вашего банка складывается не очень хороший информационный фон, то свои деньги из него лучше забрать.

ВАЖНО!

Если у банка отозвали лицензию

- В таком случае следите за информацией на сайте Агентства по страхованию вкладов (www.asv.org.ru). В течение двух недель АСВ сообщит, в каком банке можно получить деньги. Эти кредитные организации называют банки-агенты. Тут же будут опубликованы адреса их отделений, в которые нужно обратиться за выплатами.

- Лучше не ходите за деньгами в первые же дни. Выплаты все равно будут идти не меньше двух лет. А поначалу в отделениях могут быть очереди. Обычно наплыв вкладчиков спадает уже через неделю.

С собой надо взять паспорт и договор. Если с документами все благополучно, то выплаты происходят быстро. Вклад вернут в тот же день.

- Наверняка банк-агент предложит положить деньги к нему на депозит. Не спешите соглашаться. Ставки, скорее всего, там будут низкими.

- Если по каким-то причинам не можете самостоятельно прийти за выплатами, есть возможность получить страховку почтовым переводом или на счет в другом банке. Заявление об этом надо написать в АСВ. Если размер вклада был больше 3 тыс. руб., то подпись на этом заявлении придется нотариально удостоверять.

- Максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 млн. руб. Если в банке лежало больше денег, то сумма, превышающая 1,4 млн., выдается в порядке очереди кредиторов. Вкладчики-физлица являются кредиторами первой очереди. То есть они в первую очередь получат деньги, которые обнаружатся в ходе банкротства кредитной организации. Вот только чаще всего обнаружить там ничего не удается.

- Вклад вернут в рублях, даже если он был открыт в иностранной валюте. В этом случае сумма возмещения будет рассчитываться по курсу ЦБ, который был на день отзыва у банка лицензии.

- Если в банке, в котором был депозит, имелся и кредит, то АСВ вернет не всю сумму. Из нее вычтут размер кредита, включающий сам долг, проценты, а также штрафы и пени, если они были. Если денег с вклада не хватит для расчета с банком, то вы продолжите возвращать кредит, только другому банку. Какому - скажет Агентство по страхованию вкладов. Отзыв лицензии у кредитной организации не означает, что долги заемщиков аннулируются.

- Если не согласны с размером выплат по вкладу, надо написать об этом в АСВ. К заявлению прикладываются документы, которые подтверждают вашу правоту. Агентство сделает запрос в банк, а тот в течение 10 дней должен дать ответ о том, почему именно эта сумма положена к выплате. К сожалению, часто такие истории заканчиваются в судах, потому что в добровольном порядке удовлетворять требования вкладчиков не хотят.

Кстати, аналитик Сравни.ру Валентина Фомина уточняет:

- Система страхования вкладов распространяется не только на средства, размещенные в банке по договору вклада. Она касается и денег на текущем счету клиента, к которому привязывается карта. Так что зарплатные клиенты банка являются его вкладчиками.