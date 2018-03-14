Академия образования собирается начать разработку единого учебника по русскому языку

СЕГОДНЯ 13:54 2018-03-14T14:00:11+03:00

Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая полагает, что пора создать единый учебник по русскому языку, «как это было с учебником по истории». Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня Министерство образования и науки рассказали об итогах прошлого года и о планах на 2018 год

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Зарплата учителей выросла на 1600 рублей

Что важно - свой сорокаминутный доклад министр Ольга Васильева начала с зарплат. С зарплат учителей и преподавателей. И тем самым сразу расставила приоритеты своего ведомства. По данным Минобрнауки, учителя в среднем по сравнению с 2016 годов в 2017-м стали богаче на 1600 рублей, на 4200 разбогатели те, кто занят дополнительным образованием, и на 8700 преподаватели вузов.

Почувствовали ли эти прибавки педагоги? Вот тут все очень непросто. Зачастую более-менее приличные зарплаты (по крайней мере сравнимые со средними по экономике региона, как требуют документы) связаны с увеличением нагрузки учителей и преподавателей.

Правда, председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова заметила:

- Пока не очень понятно, каким образом достигаются показатели зарплат, которые определены майскими указами Президента. Были недавние выплаты, и не все преподаватели поняли, что это прибавка постоянная премия и будет ли так дальше. Думаю, мы поймём ситуацию в апреле.

Васильева пообещала, что министерство будет следить за ситуацией с зарплатами «практически в режиме онлайн».

Что ждёт в 2018-м?

К государственным проектам, связанным с развитием вузов, обучением современным рабочим специальностям, развитием цифровых технологий в ближайшее время прибавятся ещё три:

-Портал «Поступай правильно» для абитуриентов,

-Созданием спортплощадок и залов для физкультуры в сельских школах,

-Развитие участие школьников в олимпиадах.

О чем еще говорила министр:

- Будут увеличивать места в детсадах для детишек в возрасте до 3 лет,

- Развивается сеть инженерных центров «Кванториум» и центров для одаренных детей «Сириус» в регионах.

- Почти 90 региональных вузов получат статус опорных - то есть получат дополнительные деньги на своё развитие.

Китайский - в виде ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов бодро доложил о том, что создана технология сдачи ЕГЭ по китайскому языку. Со следующего учебного года его можно будет сдать как предмет по выбору. А ЕГЭ по информатике станут проводить только в электронной форме - бумажки с вопросами распечатывать не будут.

А в 9 классе в апреле все девятиклассники будут сдавать устный русский. Пока в пилотном варианте. Но, по видимому, в следующем учебном году экзамен станет обязательным.

Ну, а всероссийские проверочные работы добрались уже до 6 класса. Так что готовиться к серьезным контрольным придётся практически во всех классах.

Будет труднее получить школьную медаль. Рособрнадзор проанализировал результаты сдачи ЕГЭ и другие достижения тех, кто получил в прошлые годы золотые медали «за успехи в обучении» и передал губернаторам списки тех ребят, по поводу успехов которых проверяющие очень сильно засомневались.

Пик проверок вузов прошел. Один из результатов - количество филиалов негосударственных вузов сократилось за три года с 523 до 56. Ольгу Васильеву озвученные Кравцовым цифры поразили. Но она тут же добавила, что сокращение это объективно.

Новые учебники

Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая посетовала на то, что учебников много и «их становится все больше». Рассказала, что по русскому языку их в перечне восемьдесят. (Я не считал, но академику виднее). И добавила, что пора создать единый учебник по русскому языку, «как это было с учебником по истории». И РАО готов такой работой заняться.

Напомню, правда, что единого учебника истории ведь в итоге не получилось. Историки создали концепцию, а на ее основании было написано три линейки учебников.