Что потеряют англичане, если не приедут на чемпионата мира по футболу в Россию

СЕГОДНЯ 14:50 2018-03-14T14:55:13+03:00

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Скандал с отравлением Скрипаля набирает обороты. Англичане, кроме всего прочего, пригрозили, что не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Первым из официальных лиц об этом на прошлой неделе заговорил в парламенте министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Его пафос сначала подхватили ведущие британские СМИ, но потом поумерили свой пыл. Все поняли, что Англия от своего демарша слишком много потеряет.

Дисквалификация

Если Англия не поедет на чемпионате мира, то по регламенту ФИФА ее заменит какая-либо другая ассоциация. Страну, отказавшуюся от участия в первенстве, могут дисквалифицировать и отстранить от последующих соревнований ФИФА на несколько лет. А это значит, что англичане рискуют пропустить и следующий чемпионат мира-2022 в Катаре.

Штраф

По тем же правилам ФИФА федерацию страны, отказавшуюся от первенства, ждет штраф в 250 тысяч швейцарских франков. И 500 тысяч, если отказ был сделан меньше чем за 30 дней до старта.

Убытки

Но официальный штраф - это капля в море финансовых потерь, которые накроют английский футбол. К примеру, итальянцы, не прошедшие отбор на чемпионат мира в Россию, подсчитали, что понесут убытки минимум на миллиард евро. Это и не распроданные внутри страны телеправа, и рекламные клнтракты, и продажа маек, сувениров, плюс падение в цене самих игроков... А ведь в Англии футбольный рынок еще больше, чем в Италии, и потери могут быть еще значительней.

И не забывайте про судебные иски. Билеты на матчи сборной Англии уже распроданы, гостиницы забронированы, чартерные рейсы заказаны...

Футбольные маргиналы

А еще важно, кто заменит англичан, если они откажутся. Точных правил на этот счет у ФИФА нет, но есть прецедент. Когда в Югославии началась война, на чемпионат Европы 1992 года вместо нее поехала Дания, которая по спортивным показателям оказалась выше других неудачников отборочного турнира. Датчане тогда, кстати, неожиданно стали чемпионами. Так может случиться и на этот раз, ведь больше всех очков в отборочном турнире, среди команд пролетевших мимо поездки в Россию, набрала Италия. Да и по рейтингу ФИФА она стоит высоко. Напомним, что Скуадра Адзурра четыре раза становилась чемпионом мира, в то время как Англия выиграла «Золотую богиню» лишь однажды, да и то у себя дома... Словом, от замены Англии на Италию чемпионат мира в России может только выиграть, и пойти на это родоначальники футбола никак не могут.

Поняв это, англичане быстро оговорились. Мол в Россию не поедет только делегация официальных лиц. Здесь их вообщем-то и не особо ждали...

А в это время

Германия не будет отказываться от поездки чемпионат мира в России. Об этом заявил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель. «DFB опирается на диалог, а не на бойкот. Нужно наводить мосты. Бойкот не пойдет на пользу. Олимпиада в Корее показала, что спорт может способствовать единению», - заявил вчера Гриндель.