Секреты долголетия японцев: 5 главных факторов

СЕГОДНЯ 13:05 2018-03-15T13:08:33+03:00

Продолжительность жизни в Японии и у мужчин, и у женщин - самая высокая в мире. Ведущие специалисты Национального центра гериатрии и геронтологии приехали в Россию и рассказали об основных принципах активного долголетия

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2018 год в объявлен годом Японии в России. Множество российских и японских экспертов обмениваются опытом, в том числе и в сфере медицины В конце февраля делегация врачей из Российского геронтологического научно-клинического центра побывали в Японии. В марте эксперты из Национального японского центра гериатрии и геронтологии приехали к нам. Врачи не только общались между собой, но и встречались с пожилыми людьми, о которых заботятся гериатры и геронтологи.

Сейчас, по словам вице-премьера Ольги Голодец в России проживает более 7 тысяч человек в возрасте свыше 100 лет. К 2026 году, по ее прогнозам, число долгожителей должно увеличиться в 10 раз. Между тем, в Японии уже сейчас живут больше 30 тысяч (!) человек старше 100 лет. Как удалось добиться таких показателей, рассказывают эксперты Национального центра гериатрии и геронтологии.

- За последние 50-60 лет здравоохранение Японии значительно изменилось, - говорит Хидетоши Эндо, директор Национального центра гериатрии и геронтологии Японии. - И это позволило добиться того, что Япония - первая страна в мире по числу долгожителей. Самое главное - у нас высокое благосостояние граждан. Еще десять лет назад в Японии был очень высокий уровень самоубийств среди пожилых людей. Семьи не могли позволить себе содержать сиделок для стареющих родственников, не могли позволить себе отправить их в центры реабилитации. Но за последние десять лет уровень благосостояния граждан значительно возрос, и сразу же снизилось число самоубийств среди пожилых. В это же время появились различные геронтологические центры, стало гораздо больше врачей-гериатров, мы стали больше внимания уделять пожилым людям старше 70 лет. Кроме этого, начиная с середины ХХ века начала меняться и система здравоохранения.

1. Снизили смертность от рака желудка.

- Закон об обязательном медицинском обследовании для всех возрастов, включая людей старше 65 лет был принят в 1972 году. Мы начали лучше понимать, в чем проблемы наших граждан, принимать профилактические меры, - говорит эксперт. - Так, например, еще в 1981 году на первом месте среди причин смертности был рак желудка. Мы выяснили, что это связано с излишнею любовью японцев к горячей пище - обжигающе горячему рису и не менее обжигающе горячему чаю. Когда мы начали рекомендовать не употреблять слишком горячую пищу, смертность от рака желудка пошла на убыль. В 2006 году был принят закон о борьбе с раком. Мы проводим обширные эндоскопические обследования, что позволяет вывить рак на ранних стадиях.

Обжигающе-горячие напитки и пища могут стать причиной рака желудка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Меньше соли.

До 1970-х годов в Японии было очень много инсультов. Традиционно японцы едят очень много соли (в соевом соусе ее содержание очень высокое). В некоторых северных провинциях количество употребляемой в день соли доходило до 40 граммов (для сравнения - ВОЗ рекомендует не более 5 граммов соли в день).

- В конце 70-х годов началась обширная кампания по ограничению потребления соли, что дало свои плоды. Сейчас по-прежнему японцы потребляют немалое количество соли - в среднем 10-14 граммов в день, - говорят эксперты. - Но для нас это уже огромное достижение. И количество инсультов за последние 20-30 лет резко снизилось.

Японцы отучают себя от излишне солёной пищи, хотя соевый соус остаётся неизменным компонентом рациона, его потребление снизилось.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Борьба с курением и вредными привычками

С 2006 года начата обширная кампания по борьбе с вредными привычками. Японцы выяснили, что среди долгожителей практически нет курящих, и эта информация широко распространяется. Кроме того, пропагандируется отказ от сладкого, поскольку среди японцев много диабетиков.

- Мы поняли, что все, что вредно для сосудов и провоцирует диабет, также влияет и на когнитивные функции, на работу мозга, - говорит Кэндзи Тоба, главный исполнительный директор Центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии. - Когда мы исключаем факторы, провоцирующие инсульты и диабет, сразу повышается эффективность работы мозга, улучшается память. Поэтому с 2008 года у нас широко вводятся меры по борьбе с метаболическим синдромом (провоцирующим развитие сердечно-сосудистых заболеваний, - прим. ред.).

4. Больше мяса и йогуртов

- Мы заметили, что после окончания Второй мировой войны, с приходом американцев, в Японии начали есть больше мяса, больше белка, и сразу возрос уровень жизни, - говорит Кэндзи Тоба. - Мы поняли, что белок необходим пожилым - потребность в нем возрастает после 65 лет в 1,5-2 раза. И традиционная японская диета, которая считается после средиземноморской одной из лучших, уже не подходит. Необходимо добавлять в рацион больше белка, то есть потреблять белого мяса не меньше 2-3 раз в неделю. И не забывать о рыбе, которую также нужно потреблять 2-3 раза в неделю. И желательно пить и есть кисломолочные продукты, которые позволяют поддерживать в норме уровень кальция. В пожилом возрасте кости становятся хрупкими, что чревато переломами и часто люди становятся лежачими инвалидами. Сейчас мы разрабатываем специальную диету для пожилых, в которую включено большое количество белка и кальция.

Белковая диета способствует долголетию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Много путешествовать и узнавать

- Среди японских ученых очень много пожилых людей старше 65 лет, - комментирует Хидетоши Эндо. - И они настаивают на том, чтобы пенсионный возраст был поднят до 75 лет, считая, что только работа и саморазвитие может отсрочить наступление старости. Средний возраст японцев на данный момент у мужчин - 80 лет, у женщин - 85 лет. Многочисленные исследования показали, что те, кто путешествует, работает, продолжает развивать мозг, изучает новые язык, живет дольше. Также среди долгожителей очень много тех, кто постоянно ходит пешком и не забывает делать зарядку по утрам. Причем живет не просто дольше, но даже без признаков деменции (старческого слабоумия - прим. ред.). Оставаться настроенным на позитив, желать получить новые знания, яркие эмоции и оставаться молодыми можно в любом возрасте.

ВОПРОС РЕБРОМ

А может дело в генетике?

Во всем мире известен феномен Окинавы - крошечной провинции Японии, где живет самое большое количество долгожителей не только в стране, но и чуть ли не во всем мире. Причем именно эта провинция подверглась самым серьезным разрушениям после Второй мировой войны, там было убито много жителей. Восстанавливалась Окинава долго и тяжело, большое количество жителей - малограмотные крестьяне, которые всю жизнь вкалывали на рисовых полях, недоедали и при этом жили дольше 100 лет.

- Безусловно, отрицать роль генетики в долгожительстве нельзя, - говорит Хидетоши Эндо. - Мы отдаем генетическому фактору примерно 25 процентов. Между тем, до сих ген долгожительства толком не определен, хотя все чаще говорят о длинных теломерах (концевая область ДНК, считается, что чем она длиннее, тем дольше проживет человек, в последнее время длину теломер все чаще связывают с регулярными физическими нагрузками - прим. Ред.). То есть если вы родились в Окинаве, и у вас много родни из этой провинции, высока вероятность, что вы доживете до 100 лет. Но также к факторам долгожительства можно отнести ежедневную физическую активность, сбалансированный рацион и небольшое количество потребляемой пищи. Вполне возможно, что голод в некотором роде стал фактором долгожительства для жителей Окинавы.

КСТАТИ

Куда движутся японцы в геронтологии

- Наш основной проект направлен не просто на увеличение продолжительности жизни, а на увеличение продолжительности здоровой, активной жизни и обеспечение независимости пожилых людей, - говорит директор Национального центра гериатрии и геронтологии Японии Хидетоши Эндо. - Наша цель – попытаться предотвратить деменцию с помощью системы питания и, как мы их называем, когнитивных упражнений (упражнения для ума, мозга). Второй наш проект направлен непосредственно на борьбу с деменцией. Мы разрабатываем новые типы тестов крови на синдром Альцгеймера. Также мы занимаемся подготовкой специалистов по деменции и медицинского персонала. И, наконец, третий проект направлен на развитие единой системы медико-социальной помощи пожилому населению и на поддержку Ассоциации здорового старения. Еще один наш проект направлен на поддержку и сохранение активности людей пожилого возраста.