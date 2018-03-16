Богатые тоже плачут – одни от горя, другие от жадности

16 Март 23:30 2018-03-16T23:32:50+03:00

Более двух лет длится тяжба в Арбитражном суде Саратовской области между учредителями известного российского производителя дверей ООО «ТОРЭКС», за время которой умер истец и один из отцов-основателей компании Салават Мухитдинов

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Вдова предпринимателя настаивает на том, что муж не вынес клеветы и нападок бывших партнеров нежелающих отдавать его долю в бизнесе. Но сдаваться она не собирается наперекор карманному правосудию и человеческой непорядочности.

Дверь в преисподнюю

Во времена лихих девяностых, в Саратове, когда дефицит товаров и услуг бил рекорды военного времени, два предприимчивых человека решили пойти к своей мечте путем производства входных дверей. Время надвигалось неспокойное. Либеральные реформы в России выплеснули наверх социума все человеческие пороки. Каждый был сам за себя, а все против одного. В такой ситуации поговорка «Мой дом – моя крепость» стала одним из базовых элементов выживания для той эпохи. Бойцовские собаки, охотничье оружие, противовзломные двери и решетки, охранные сигнализации – всё это раскупалось тогда, как горячие пирожки.

Так, при непосредственном участии двух человек – Седова Игоря и Салавата Мухитдинова в 1992 году было создано ТОО «ТОРЭКС», учредителями которого стали, кроме того, работники нескольких приватизируемых предприятий. В связи с личным вкладом в деятельность предприятия Седов стал директором с размером доли в уставном капитале 42,371 %, а Мухитдинов получил кресло замдиректора с размером доли 33,933 %. Доли в дальнейшем несколько изменились. Для Игоря Седова был важен контрольный пакет компании, и в конце концов он стал владельцем чуть больше пятидесяти процентов, а доля Мухитдинова составила 31,5. Мы специально акцентируем внимание на этих деталях, которые в последствии приобретут особую важность.

Долгих двадцать три года предприятие успешно работало, партнеры вкладывали все силы в развитие бизнеса, пока не получили всероссийское признание и титул бренда № 1 в производстве входных дверей. Годовые обороты компании превышали полмиллиарда долларов, и было ещё много точек роста, и не реализованных амбиций. Казалось бы, что ещё надо?

Но в недрах предприятия уже давно зрел конфликт, как это часто бывает между людьми, которые долго работают, или живут бок обок.

В августе 2015 года на производстве возникла конфликтная ситуация между сыновьями учредителей куда предсказуемо вмешались отцы, но вместо того, чтобы её разрешить только усугубили положение. В результате горячих дебатов, перешедших в угрозы и оскорбления Салават Мухитдинов, попал с инфарктом в больницу.

Но это было только началом того ада, в который попала его семья.

Богатые тоже плачут

После лечения, Салават Мухитдинов принял решение о выходе из состава учредителей ООО «ТОРЭКС» и являясь собственником 31,5 % фирмы попросил эту самую долю вернуть в денежном выражении. На тот момент, по его данным, а для понимания Мухитдинов начинал свою карьеру как бухгалтер, имея ученую степень кандидата экономических наук, и весьма неплохо разбирался в цифрах, она составляла более 660 миллионов рублей. Седов выслушал аргументы партнера и предложил встречную сумму – в три раза меньше запрашиваемой.

В чем был резон такого ответа? В любом европейском государстве такая ситуация была бы невозможна. Экономика предприятия если она прозрачна и подвергается периодическому аудиту, внешнему и внутреннему, легко считается. Несложно подбить цифры по капитализации, годовой прибыли, оборотным средствам, а затем по формуле пересчитать долю всех учредителей. Более того нормальные компании за рубежом, да и российские тоже, такие цифры выводят ежегодно. Повторимся, если учредители ничего друг от друга не скрывают, а бухгалтерия одна, и она прозрачна.

Уменьшая сумму в три раза, Седов видимо полагал, во-первых, что Мухитдинов, ослабленный болезнью, предпочтет синицу в руках, чем журавля в небе. А во-вторых, возможно понимал, что в бухгалтерии предприятия вывести верные цифры будет весьма проблематично.

Но Мухитдинов спутал все карты и от такого предложения отказался. Между бывшими друзьями и партнерами развернулась настоящая информационная война, которая периодически выплескивалась на страницы федеральных изданий.

Но этим дело не ограничилось. Оставшиеся четверо учредителей – Сергей Иванов, Валерий Кузнецов, Сергей Ионов во главе с Игорем Седовым вдруг «вспомнили», что в 1992-1994 годах Мухитдинов якобы обманул их, присвоив переданные ему ваучеры и деньги, которые он должен был вложить в приватизацию от их имени. А доля Салавата в этом случае составила бы всего 9%. Окрылённые этим открытием Седов сотоварищи написали заявление в полицию о неправомерных действиях Мухитдинова.

Так, мол, и так, проснулась память. Не прошло и четверти века, а вдруг осенило, теперь белое – это черное, а черное – это белое. Конечно, у разумного человека такое заявление ничего бы кроме горькой улыбки не вызвало. Цель заявителей читалась между строк – распределить долю Мухитдинова между собой так, как им захотелось, а ему самому оставить 9%, в денежном эквиваленте это те самые 200 миллионов рублей, которые Седов предлагал вначале.

Никто даже не думал серьезно воспринимать такое заявление, но к удивлению Мухитдинова, на него завели уголовное дело.

Закон, как говорят у нас в стране, что дышло. И делу, имеющему явно заказной характер, что подтвердилось дальнейшими событиями, был дан ход. Эти тяжбы сильно подорвали здоровье Салавата Мухитдинова, и в конце февраля 2016 года он скоропостижно скончался из-за проблем с сердцем. Семья этого трудолюбивого и отзывчивого человека была буквально раздавлена горем.

Но слезами горю не поможешь. Впереди маячила неопределенность, и бывшие партнеры главы семейства, не желавшие уступать чужой кусок пирога, попавший в их руки…

Нам чужого не надо

Однако, незадолго до смерти, Салават успел написать заявление в арбитражный суд о взыскании причитающейся ему доли в уставном капитале.

Представлять Мухитдинова в суде стала его вдова, добившаяся прекращения уголовного дела против Салавата о манипуляциях с долями в ООО «ТОРЭКС». Сотрудники городского отдела полиции, ответственные за возбуждение этого дела, после проведения внутреннего расследования, были наказаны в дисциплинарном порядке.

При рассмотрении дела в Арбитражном суде первой инстанции была проведена судебная экспертиза, квалифицированным экспертом, имеющей диплом с отличием, ученое звание и ученую степень в области экономики, а также большой опыт по оценке бизнеса – Инной Поповой, которая определила рыночную стоимость доли Мухитдинова более 1 миллиарда рублей.

Однако 12 Арбитражный апелляционный суд Саратовской области решил, что экспертное заключение содержит ряд недостатков и, назначил повторную экспертизу, поручив ее проведение эксперту Игорю Балакину.

Согласно документам, представленным Балакиным в арбитражный суд, он не имеет профильного экономического образования. Эксперт-оценщик ОО Саратовская экспертиза и Оценка Игорь Балакин окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. М.М. Расковой, и прослушал курсы повышения квалификации в объеме 108 часов.

По мнению юристов истца, эти детали внушают некоторые сомнения в целесообразности выбора данного специалиста и лишь порождают вопросы к суду.

Но возможно ответы лежат на поверхности. В Саратовских СМИ, одна за другой стали выходить статьи, в которых лилась грязь в адрес Салавата Мухитдинова. Сам Игорь Седов включил «тяжелую артиллерию» и выступил с видеообращением на новостном сайте, где, не стесняясь выражений, костерил на чем свет стоит своего бывшего партнера.

Игорь Васильевич Седов, приняв вид человека чрезвычайно озабоченного социальной ответственностью предприятия, вдруг заговорил о возможном банкротстве, рабочих местах, заработной плате и особой значимости компании для региона, апеллируя то к областной думе, то к главе региона.

Он особо Седов подчеркивал, что 1200 человек сотрудников ООО «ТОРЭКС» могут остаться без работы, а в это время прибыль предприятия неуклонно снижалась, уменьшившись, по словам юристов Тамары Мухитдиновой, почти вдвое.

Такое резкое падение просто так не происходит, а истец имеет все основания полагать, что здесь возможно задействована схема «принудительного банкротства», когда учредители переводят прибыль на аффилированные предприятия, а головная компания остается с долгами поставщикам и банковскими кредитами.

Невооруженным глазом видно, как перед очередным судебным заседанием в арбитражном суде, снова поднимается шумиха в прессе, привлекая внимание представителей законодательной и исполнительной власти. Чиновники всех уровней, на голубом глазу, словно попугаи требуют защиты ООО «ТОРЭКС» от разорения, и патетично потрясают кулаками грозя неведомым врагам российского бизнеса. И вот уже губернатор Саратовской области Валерий Радаев говорит о необходимости защиты «ТОРЭКС», а депутат Государственной Думы Николай Панков выступает в поддержку Седова, как будто он ему родной брат.

Напрашивается простой вопрос — от чего и от кого защищать ООО «ТОРЭКС» и его доблестное руководство? Может от вдовы покойного, которой зачем-то пришло в голову нанести ущерб предприятию, где она владеет 1\3 доли? Или от исполнения закона, предписывающего выплатить Тамаре Мухитдиновой, которую ответчики уже обвиняют во всех смертных грехах, действительную стоимость доли её покойного мужа?

Закон, что дышло

На этом новости не закончились. Назначенный эксперт-оценщик господин Балакин пришел к выводу, что доля Мухитдинова составила 351 миллион!!!

Это уже не те двести миллионов, которыми хотел вначале с барской руки «откупиться» Игорь Седов, но это заключение очень далеко от реальной стоимости доли в бизнесе, которую требует истец.

Возникает вопрос, почему именно 351 миллион? Незадолго до всего этого адвокаты семьи Мухитдинова в очередной раз подняли вопрос о мировом соглашении, и были готовы закончить все судебные тяжбы миром, с выплатой вдове 560-600 миллионов рублей в рассрочку. Однако юрист Игоря Седова с этим не согласился и заявил, что новая экспертиза будет на 350 миллионов. Как ни странно, Балакин пришел именно к этой сумме.

13 марта при рассмотрении экспертизы, выполненной Игорем Балакиным, на заседании 12 Арбитражного апелляционного суда адвокаты семьи Мухитдинова пытались приобщить к материалам дела объяснения представителя, с аудиозаписью прямой речи Балакина, в которой можно найти признаки махинаций, а также рецензию подтверждающую недостоверность заключения Балакина. Однако судебная коллегия эти материалы оставила без внимания.

Много в этом деле покровителей с громкими фамилиями. Слушая рассказ супруги умершего Салавата Мухитдинова, который так и не смог пережить заказное уголовное дело и странное поведение партнера – Игоря Седова, хочется обратиться к чиновникам, депутатам и правоохранительным органам: господа хорошие, будьте же объективны!

Какие есть способы обратить внимание государственных мужей на законных основаниях рассмотреть поданные вдовой в Саратовскую полицию заявления о совершении противоправных действий Седовым И.В. и его «соратниками» (о клевете, заведомо ложном заключении эксперта, мошенничестве, преднамеренном банкротстве, злоупотреблениях и других)? Может, эти способы известны только Игорю Седову и его «защитникам»?

В данном случае, остается надеяться на нового начальника ГУ МВД РФ по Саратовской области Николая Трифонова, который разберется в причинах длительного рассмотрения поданных заявлений.

У группы Седова огромные деньги и влияние, они пытаются в своих интересах задействовать все возможные связи и знакомства, и винтики судебно-правовой машины начинают крутиться так, как выгодно им.

Но семья Салавата Мухитдинова сдаваться не намерена — не в деньгах сила, сила в правде.