Си Цзиньпинь единогласно переизбран на должность председателя Китая
На тайном голосовании все 2970 депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) отдали свой голос за руководителя КНР Си Цзиньпиня. Таким образом, он был переизбран на второй пятилетний срок. А до этого слуги китайского народа проголосовали за отмену ограничения на занятие высшей политической должности. Поэтому в 2023 году Си снова сможет выдвинуть свою кандидатуру.
- Для России он (лидер Китая — Ред.) - настоящий друг и стратегический партнер, - рассказал «КП» президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. - Наши государства борются с общим противником и за общее дело - безопасный и стабильный мир. Что касается отмены ограничения на количество президентских сроков — я считаю, что это необходимый шаг по укреплению системы. Сегодня идет прямая агрессия со стороны США. Мы видим, что в американской военной доктрине Россия и Китай уже названы врагами, а не просто угрозой или соперниками. То есть это просто укрепление системы — ни о какой диктатуре и речи быть не может. Китайцы таким образом показывают Соединенным Штатам, что не стоит надеяться на то, что придет новый руководитель, и начнется новая риторика.
Между тем, российский президент Владимир Путин передал своему китайскому коллеге, что будет рад новым встречам, и выразил уверенность в укреплении отношений между странами. А Дональд Трамп ранее положительно оценил решение Китая отказаться от ограничения правления лидера двумя сроками. Глава США назвал это «замечательным событием», чем вызвал волну негодования в Конгрессе.
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