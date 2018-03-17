Си Цзиньпинь единогласно переизбран на должность председателя Китая

СЕГОДНЯ 12:45 2018-03-17T12:46:27+03:00

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На тайном голосовании все 2970 депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) отдали свой голос за руководителя КНР Си Цзиньпиня. Таким образом, он был переизбран на второй пятилетний срок. А до этого слуги китайского народа проголосовали за отмену ограничения на занятие высшей политической должности. Поэтому в 2023 году Си снова сможет выдвинуть свою кандидатуру.

- Для России он (лидер Китая — Ред.) - настоящий друг и стратегический партнер, - рассказал «КП» президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. - Наши государства борются с общим противником и за общее дело - безопасный и стабильный мир. Что касается отмены ограничения на количество президентских сроков — я считаю, что это необходимый шаг по укреплению системы. Сегодня идет прямая агрессия со стороны США. Мы видим, что в американской военной доктрине Россия и Китай уже названы врагами, а не просто угрозой или соперниками. То есть это просто укрепление системы — ни о какой диктатуре и речи быть не может. Китайцы таким образом показывают Соединенным Штатам, что не стоит надеяться на то, что придет новый руководитель, и начнется новая риторика.

Между тем, российский президент Владимир Путин передал своему китайскому коллеге, что будет рад новым встречам, и выразил уверенность в укреплении отношений между странами. А Дональд Трамп ранее положительно оценил решение Китая отказаться от ограничения правления лидера двумя сроками. Глава США назвал это «замечательным событием», чем вызвал волну негодования в Конгрессе.

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