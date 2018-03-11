Лидеру Китая разрешили править вечно

СЕГОДНЯ 20:47 2018-03-11T20:48:40+03:00

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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) приняли в воскресенье судьбоносное решение - изменить статьи конституции Поднебесной, касающиеся главы государства. Теперь и председатель, и вице-председатель КНР смогут оставаться на своей должности неограниченно долгое число сроков.

Выборы кандидатов на эту должность проходят каждые пять лет на сессии самого ВСНП, и раньше один человек не мог занимать высший пост в стране более двух сроков подряд. Но китайские парламентарии решили на этом не останавливаться и внесли в текст конституции имя Си Цзиньпина. Теперь в преамбуле основного закона будет стоять пассаж об «идеях Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру».

Впрочем, ничего нового здесь нет, ведь подобные тезисы уже были внесены в устав местной компартии на XIX съезде в октябре прошлого года. Помимо данной инициативы, китайский парламент «исправил» еще более 20 статей конституции.

- Нельзя сказать, что данная инициатива - это исключительно личностные амбиции Си Цзиньпина, ведь в китайском обществе существует большой общественный запрос на возвращение к идеям «старой КНР» времен Мао, и решение об отмене ограничений на число сроков может стать одним из шагов в данном направлении, - сообщил «Комсомольской правде» заместитель директора ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Карнеев. - Для Москвы, кстати, изменения в конституции Китая могут иметь положительный эффект, так как нынешний глава государства хорошо относится к России, так что его долгое пребывание у власти может обеспечить преемственность сотрудничества.