Олег Табаков пять лет боролся с раком

СЕГОДНЯ 04:05 2018-03-18T04:27:10+03:00

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Знаменитый актер Олег Табаков ушел из жизни 12 марта. Три месяца артист провел в коме после того, как в конце декабря он попал в реанимацию Первой градской больницы. Все это время в прессу просачивались противоречивые слухи о состоянии 82-летнего актера. Сначала появилась информация, что у Олега Павловича воспаление легких. Затем – что сепсис: якобы заражение крови возникло после того, как у артиста не прижился зубной имплант. Из-за крайне тяжелого состояния медики ввели артиста в медикаментозную кому. И вот теперь завеса секретности приоткрылась: близкая подруга семьи рассказала о тяжелом недуге, с которым Олег Павлович боролся последние пять лет. У актера был рак.

В эфир Певого канала вышла программа «Сегодня вечером», посвященная памяти Олега Павловича. В студию пришла Юлия Пузырева – близкая подруга семьи Табаковых. Пойти на программу Юлию попросила вдова Табакова Марина Зудина. По понятным причинам актриса не в состоянии появляться на публике и тем более говорить о смерти супруга. Поэтому Зудина попросила рассказать правду о болезни Олега Павловича свою близкую подругу.

- Марина попросила, чтобы я пришла, потому что она с большим уважением относится к программе и понимает, что лишних людей здесь сегодня не будет, - призналась Юлия Пузырева. По словам Юлии, пять лет назад стало известно, что у Олега Табакова рак.

- Пять лет назад в прекрасной семье Олега Павловича и Марины случился удар судьбы – Олег Павлович заболел, - рассказала Юлия. - Сейчас можно об этом говорить – у него диагностировали сложное онкологическое заболевание. Но он не смирился с этим и не впал в отчаяние. Только однажды, когда у него возникли проблемы с ногами, он как будто испугался: «Как? Я не смогу выйти на сцену?» И - болезнь отступила. И отступила, я могу сказать, только благодаря поддержке Марины. Она сделала все. И он за эти пять лет ни разу не потерял самообладание. Она организовала лечение, она ездила с ним все эти пять лет. Пять лет, в течение которых он сумел и сцену новую открыть, и заниматься колледжем и детьми.

Юлия Пузырева – близкая подруга семьи Табаковых. Пойти на программу Юлию попросила вдова Табакова Марина Зудина. Фото: кадр видео.

Олег Павлович никогда не терял присутствия духа и заражал своим оптимизмом всех воркруг. Юлия Пузырева вспомнила случай, когда Табаков и его близкие были на грани смерти – семья чуть не погибла в авиакатастрофе. Даже тогда Олег Табаков не терял присутствия духа и успокаивал родных.

- Несколько лет назад мы летели на вертолете: я, Марина, Олег Палыч и Маша (младшая дочь Олега Табакова и Марины Зудиной - Ред). Попали в снежную бурю. Даже у пилота стало белым лицом - так было страшно, - вспоминает Юлия Пузырева. - А Табаков говорил: «Все хорошо». Когда сели, у нас были ошалевшее состояние, а он подошел и говорит: «Я же сказал вам – рано умирать, мне надо еще новую сцену открыть».

Марина Зудина не в состоянии появляться на публике. Семье необходимо время, чтобы прийти в себя (на фото Марина Зудина с сыном Павлом).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия рассказала, как Марина Зудина до последнего самоотверженно ухаживала за мужем. Актриса не отходила от Табакова и верила, что своей любовью и заботой подарит ему лишние дни жизни.

- Она не подпускала медицинских сестер, сама проводила процедуры, ухаживала, помогала, - говорит Юлия. - Марина до последнего была рядом. Говорила мне: «Я никуда не уйду, я все для него сделаю, буду ухаживать, пусть только живет».

Напомним, Народного артиста СССР похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Могила Табакова находится рядом с могилами актёров Владимира Зельдина, Леонида Броневого и художника Ильи Глазунова.