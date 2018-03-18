Путин проголосовал на выборах одним из первых на своем участке
Владимир Путин приехал на свой избирательный участок так рано, как не приезжал никогда. Уже в половине десятого утра он перешагнул порог здания Академии наук на Ленинском проспекте, где, согласно прописке, голосовал на всех последних выборах.
Подошел к столу за бюллетенем, предъявил паспорт и, пока члены комиссии сверяли его данные со списками, взял посмотреть лежавшие тут же значки с надписью «Я выбирал президента России». Путина значок заинтересовал, один из них он взял себе. Теперь у него будет значок, свидетельствующий, что он тоже участвовал в выборах.
На выходе из кабинки для голосования произошла небольшая заминка. Путин хотел отдать главе избирательного участка Виктору Лындину ручку, которой ставил галочку в бюллетене, но тот отказался.
Порог здания Академии наук на Ленинском проспекте президент перешагнул уже в половине десятого утраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- А почему вы не взяли президентскую ручку? - спросил я у Лындина.
- А зачем? - пожал он плечами. - Я сказал ему: «У меня есть много ручек».
Автоматизированная урна для голосования высветила после того, как Путин опустил свой бюллетень, номер 16. А всего его голос стал на участке №2151 лишь 39-м.
- Мороз, не спешат пока люди, - объясняли члены УИК.
Едва Путин отошел от урны для голосования, на него набросились журналисты.
- Какое настроение?
- Рабочее, - пожал плечами президента.
Владимир Путин приехал на свой избирательный участок так рано, как не приезжал никогдаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Какие планы на день?
- У меня пара рабочих встреч еще на сегодня, - ответил Путин.
Едва Путин отошел от урны для голосования, на него набросились журналистыФото: Дмитрий СМИРНОВ
- Какой процент голосов будете считать для себя успешным?
- Любой, что дает право исполнять обязанности президента, - не стал вдаваться в цифры глава государства.
- Сложно ли было голосовать или через не могу?
- Почему «через не могу»? - удивился Путин. - Я уверен в правильности программы, которую мы предлагаем.
Путин хотел отдать главе избирательного участка Виктору Лындину ручку, которой ставил галочку в бюллетене, но тот отказалсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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