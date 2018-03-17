Выборы-2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 21:00 2018-03-17T20:52:42+03:00

На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны [обновляется]

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Действительно ли на Чукотке любой избиратель может бесплатно доехать до избирательного участка на такси - наш корреспондент прибыл в Анадырь, чтобы лично убедиться в том, как изменилась жизнь в бывшей вотчине удалившегося в Англию хозяина "Челси".

Куда отправился с избирательного участка в Дамаске командующий российской группировкой в Сирийской арабской республике сразу после того, как поутру опустил бюллетень в урну - военкор "Комсомолки", в числе первых входивший в освобожденную Пальмиру и Алеппо, на месте получал ответы на этот и другие вопросы в стране, которая никак не может выйти из многолетней войны.

А собкор нашего издательского дома в Северной Америке даже возглавил избирательную комиссию на участке в Нью-Йорке, чтобы наши читатели смогли первыми получить эксклюзивные заметки о том, как русские американцы относятся к этим выборам, с каким настроением идут голосовать и как воспринимают нашу компанию-2018 в США обычные янки и заокеанский истеблишмент.

В штабах всех восьми кандидатов ничто не укроется от зорких глаз самых опытных и наблюдательных журналистов "КП", большинство из которых видели не одну президентскую гонку, многих и многих претендентов на верховную власть на одной седьмой части суши...

А в штаб одного из кандидатов даже был внедрен наш спецкор, который получил удостоверение наблюдателя, прошел подробный инструктаж и сможет изнутри увидеть весь процесс от открытия участка и до подсчета голосов.

Разумеется, "дежурные по стране" будут держать руку на пульсе и в Центризбиркоме, и во время "ночи выборов" в самом центре Москвы, куда "придут все-все-все", а наши читатели смогут первыми узнавать не только данные о голосовании, но и реакцию на это звезд политики, науки, культуры и спорта,

В общем, надеемся, будет не скучно - следите за избирательным марафоном на сайте kp.ru!

Выборы Президента Российской Федерации.

КСТАТИ

Выборы-2018: Каждый голос защищен!

Выборы Президента Российской Федерации в это воскресенье станут, по всей видимости, самыми прозрачными не только в нашей истории, но и во всей мировой. И причина тому - не только желание властей достичь максимально объективных результатов, но и целый ряд технических новшеств, и уровень участия отечественных и зарубежных общественных институтов. Про комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) все уже слышали, пользовались ими на предыдущих выборах. Но к этому голосованию их количество выросло в разы. (подробности)