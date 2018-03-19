2018-03-19T16:56:51+03:00
Общество

Во Франции школьный учитель покрыл лицо татуировками и подался в модели

Мужчина рад, что ученики принимают его таким, какой он есть
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На своей страничке в Instagram француз часто публикует фото своих многочисленных тату.На своей страничке в Instagram француз часто публикует фото своих многочисленных тату.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Школьный учитель из Франции Сильвиан решился на необычный шаг. Мужчина некоторое время проработал в Англии и, вдохновившись многочисленными татуировками британцев, покрыл все свое тело разноцветными рисунками. При это мужчина решил не оставлять «белых пятен», поэтом набил татуировки даже на своем лице.

Сильвиан отметил, что англичане в отличие от его соотечественников не стесняются своего внешнего вида и осуждения окружающих, поэтому позволяют себе любые виды самовыражения. Это произвело на француза неимоверное впечатление, поэтому вернувшись домой, он тут же решил усовершенствовать и себя.

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Мужчина начал с классических мест для тату: ног и предплечий. Однако вскоре процесс настолько увлек него, что на Сильвиане не осталось свободного места, в буквальном смысле слова. Последняя татуировка, которую сделал молодой человек сделана по японскими мотивами и покрывает всю голову и левое ухо.

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«Будучи гражданином Франции, я имею право делать то, что хочу. Все, с кем я имею дело на работе, — дети, родители, коллеги — привыкли к этому. Люди мыслят шире, чем нам кажется… Ученики запросто принимают меня таким, какой я есть», — отмечает решительный педагог.

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The usual one ! Photo: @spikexgp at @mondialdutatouage ! Stomach tattoo : @tomastomas108 Chest: @vinall Left arm: @lucypryortattoo Right arm: @jameslovegrovetattoo Skull: @romainpareja --- @beardsandtats @beardsandtattoosofficial @beardsandtattooz #bodysuit #irezumi #tattoos #tattoo #tattooed #fullycovered #headtotoe #ink #inked #mondialdutatouage #lemondialdutatouage #tatooedman #tatouage #tatouages #colortattoo #colortattoos #paris #paris #parisconvention #tattooconvention #paristattooconvention #lavillette #grandehalle #dedication #fullbodysuit #covered #mdt2017 #beard #beardsandtattoos #tattooedmalemodel
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При этом стоит отметить, что такие перемены во внешности отразились и на амбициях Сильвиана. Теперь просто обучать детей ему кажется недостаточным. Мужчина подался в модели, чтобы нести в массы альтернативный взгляд на красоту. На своей страничке в Instagram француз часто публикует фото своих многочисленных тату. На сегодняшний день на учителя подписано уже более шести тысяч человек, передает сайт argumenti.ru.

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Cold Winter. Photo: @yanndefonk https://www.flickr.com/photos/fonkde/albums HR: @metauxlourds side: @cokney right leg / arm: @jameslovegrovetattoo left leg: @hugofulop left arm: @lucypryortattoo skull: @romainpareja #tattoo #realtattoo #bodysuit #irezumi #photoshoot #flat #portrait #inked #beard #nude #handsome #beardedman #naked #tattooed #fit #cloudy #art #dark #floor #window #light #ink #paris #winter #rest #man #tatouage #body #malebody #natural
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