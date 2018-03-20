2018-03-20T15:16:28+03:00
Политика

Паралимпийцы научили Путина делать селфи по-новому

Президент наградил в Кремле героев Пхенчхана
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Это была непродолжительная, но трогательная церемония. Фото: Михаил Метцель/ТАССЭто была непродолжительная, но трогательная церемония. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

То, что паралимпийцы не только очень мужественные, но и веселые ребята, показал двукратный бронзовый призер Паралимпиады в Пхенчхане Валерий Редкозубов. Получив на церемонии награждения в Кремле из рук Владимира Путина медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, он что-то шепнул президенту и, вытянув руку вперед, показал фотографам большой палец. Путин не растерялся и тоже показал большой палец. Есть опасения, что именно эта форма селфи с президентом и войдет теперь в норму на новом сроке главы государства.

Владимир Путин традиционно принимает и чествует, награждая госнаградами не только героев Олимпиад, но и тех, кто выходит состязаться следом за ними, - паралимпийцев. И хотя в этот раз российские атлеты с ограниченными возможностями понесли в составе своей команды не меньшие потери, чем олимпийцы, они смогли занять второй место в общем зачете. Что было, конечно, сенсацией.

- Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта, - не жалел добрых слов Путин. - Причём сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве – выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными. Вся Россия гордится тем, как достойно вы несёте главную миссию паралимпийца – «вдохновлять и восхищать мир».

Абсолютная героиня состязаний в Южной Корее, трехкратная чемпионка и двукратная серебряная призер Паралимпиады Екатерина Румянцева принесла в Кремль не только свои медали, но и веяния прогресса. Получив Орден Почета и букет от президента, она подошла к трибуне и вынула из кармана телефон. Никогда еще никто не зачитывал в Кремле ответное слово Путину с экрана смартфона, но прогресс не остановить, и когда-нибудь это должно было случиться.

- Для нас было особой честью защитить нашу страну на Паралимпийских играх даже под нейтральным статусом, - сказала Румянцева. - Лично для меня главное было – не обращать внимания на этот запрет. И как гражданка этой страны я знаю свой флаг, герб, и мы доказываем всем, что мы сильнее.

- Мы старались показать и доказать всем, что мы «чистые» спортсмены, что мы за честный спорт, - поддержала ее двукратная чемпионка Паралимпиады Михалина Лысова. - Мы выступали под нейтральным статусом и завоевали наши награды, привезли их сюда к нам, на Родину. Эти награды для нашей страны, для всех нас.

Это была непродолжительная, но трогательная церемония. Всего награды были вручены семерым паралимпийцем, но за каждым из них стоял труд многих людей.

- Особые слова хочу адресовать тем, кто помогал паралимпийцам пройти долгий и многотрудный путь к успеху: замечательным тренерам, врачам, методистам, конструкторам специального оборудования, ассистентам и спортсменам-ведущим, которые буквально вели атлетов к победе, - сказал Путин. Впрочем, страна не забыла и тех, кого не пустили в Пхенчхан. - Уверен, вам очень непросто смириться, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх. Но мы сделаем всё, чтобы поддержать этих мужественных, честных людей - проведём для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом. И конечно, призовые за победу в них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
В американской школе в Мэриленде устроили стрельбу
Палестина потребовала от ХАМАС освободить сектор Газа
В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника метро ножом в шею
Надежда Савченко припугнула депутатов Верховной рады "бабахом"
Итоги голосования отменили на столичном участке №1910
Познер об аресте Николя Саркози: "Видимо, у полиции есть причины"
Ространснадзор приостановил полеты Ан-148
Telegram отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки переписок
Министр юстиции Норвегии уволилась из-за поста о правах террористов
Посол Молдавии в России вернется в Москву
Поклонская метко ответила на "злобных дебилов" Макаревича
Апелляционный суд Киева оставил под арестом главу Центра освобождения пленных
Молодежный парламент при Госдуме предложил ввести в школах уроки робототехники
LADA Vesta была удостоена австрийской премии за свою экономичность
Глава Еврокомиссии поздравил Путина с победой на выборах
Минобороны РФ: Сирийские войска освободили 65% территории Восточной Гуты
Трамп к 23 марта может ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 60 млрд долларов
Радио «Комсомольская правда» побило рекорд по числу радиослушателей в Москве
Британия решила доверить расследование дела Скрипаля экспертам ОЗХО
Путин приступил к вручению наград призерам Паралимпиады-2018
Шойгу рассказал об изменениях в госпрограмме вооружений до 2027 года