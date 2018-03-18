2018-03-18T15:15:18+03:00
Спорт

Российские паралимпийцы в Пхенчхане заняли второе общекомандное место

Больше медалей завоевали только спортсмены США
Сергей КИРИЛЛОВ
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Миленина после двух побед в Пхенчхане на лыжне стала семикратной чемпионкой Паралимпийских игрМиленина после двух побед в Пхенчхане на лыжне стала семикратной чемпионкой Паралимпийских игрФото: REUTERS
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В воскресенье в Южной Корее завершились Паралимпийские игры, на которых наши спортсмены завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. И это при том, что до Игр были допущены только 30 паралимпийцев из России, выступавших под белым флагом.

Главными героями соревнований стали три наши девушки. Екатерина Румянцева выиграла сразу три золотые награды в биатлоне и лыжных гонках. По два раза, стоя на верхней ступеньки пьедестала почета, гимн Паралимпиады прослушали Анна Миленина и Михалина Лысова. Кстати, Миленина после двух побед в Пхенчхане на лыжне стала семикратной чемпионкой Паралимпийских игр! Биатлонистка Лысова, завоевавшая две медали высшей пробы - теперь, учитывая предыдущие Игры, имеет в своей копилке шесть золотых!

Первое место в общекомандном зачете заняли американцы - (13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых наград), третье - канадцы (8-4-16), четвёртое - французы (7-8-5), пятое - немцы (7-8-4), шестое - украинцы (7-7-8)

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