2018-03-21T18:56:58+03:00
Спорт

Умер хоккеист Юрий Шаталов: несколько месяцев назад он перенес тяжелую операцию

Ветеран советского хоккея Юрий Шаталов умер в Москве на 73-м году жизни
Максим ЧИЖИКОВСергей КИРИЛЛОВ
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1974 год, Юрий Шаталов в составе команду "Крылья Советов", Москва. ФОТО Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАСС1974 год, Юрий Шаталов в составе команду "Крылья Советов", Москва. ФОТО Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАСС
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Не стало Юрия Шаталова. Замечательного защитника, который в конце 60-х играл в ЦСКА, а затем перешел в «Крылья Советов», которые в 1974 году стали чемпионами СССР, сенсационно обойдя ЦСКА на 10 очков! В том же году Шаталов стал и чемпионом мира в составе «Красной машины».

Мы позвонили его партнеру по сборной СССР Юрию Ляпкину, с которым Шаталов в последние годы играли в команде «Легенды хоккея».

- Юрий Евгеньевич, мы просто все в шоке от смерти Юрия Шаталова…

- Ну, что там говорить-то…

- Говорят, что самоубийство. Мол, у него был рак и он боялся распространения метастаз. Он болел?

- Да, он болел в последнее время, в конце прошлого года у него была была сложная операция. Тяжело восстанавливался.

- Когда вы с ним в последний раз общались?

- Где-то месяц я его не видел … Он отпросился, сказал, что он своему здоровью будет уделять побольше времени.

- А до этого он постоянно играл за команду «Легенды хоккея»?

- Нет, после перелома ноги, который он получил в 2014 году, он уже почти не выходил на лед.

- Но он приходил, может быть, на тренировки?

- Он приходил пообщаться с ребятами в баню с ребятами, все было нормально…

А вот что рассказал о своем товарище и партнере Борис Михайлов:

- Когда Шаталов пришел к нам в ЦСКА, я уже был в команде. Его призвали в армию как перспективного игрока. Одно время он тренировался и играл даже в паре с Александром Рагулиным. Но когда он отслужил, то ушел к Борису Павловичу Кулагину в «Крылья Советов». Ну что я о Юре могу сказать? Он был честный, компанейский парень, боец до мозга костей. Он мог с любой травмой выйти на лед. Обладал своеобразным катанием, но был быстр и очень силен в отборе. Играл за сборную, был предан хоккею... Да я его буквально месяц назад видел. Выглядел хорошо, подтянутый, ничто не предвещало трагедии…

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