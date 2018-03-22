Пенсии вырастут с 1 апреля

СЕГОДНЯ 13:32 2018-03-22T13:37:23+03:00

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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года. Об этом он сообщил на заседании правительства в четверг.

Медведев напомнил, что такая индексация проводится ежегодно.

- В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей. Индексация коснется приблизительно 4 миллионов человек, - сообщил премьер.

Как говорится в постановлении кабмина (оно опубликовано на официальном сайте правительства) прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8 081 рублей, за 2017 год - 8 315 рублей, индекс роста за 2017 год - 1,029. Соответственно, правительство утверждает коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,029.

Медведев также заметил, что будут повышены некоторые другие выплаты, размер которых зависит от роста социальных пенсий. При индексации социальных пенсий также повышаются пенсии таким категориям граждан, как военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава.