70 тысяч лет назад Солнце едва не столкнулось с другой звездой

Испанские астрономы Карлос де ла Фуэнте Маркос (Carlos de la Fuente Marcos), его брат Рауль (Raul de la Fuente Marcos) — планетологи из мадридского университета - и примкнувший к ним британский ученый Сверре Аарсет (Sverre Johannes Aarseth) из Института астрономии Кэбриджа (Institute of Astronomy at the University of Cambridge) подтвердили: 70 тысяч лет назад сквозь Солнечную систему пролетела «залетная» звезда. Конкретно — звезда Шольца, которую в свое время обнаружил астроном любитель Ральф-Дитер Шольц (Ralf-Dieter Scholz).

Маркосы и Аарсет обратили внимание на гиперболических кометы, которые движутся по очень вытянутым орбитам, то приближаясь к нам, то отлетая в необозримые дали. Увидели, что многие сосредоточены в весьма ограниченном месте. Они направляются к Земле словно бы из одной точки, находящейся в созвездии Близнецов. Астрономы сообщили об этом в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society в статье под названием hWhere the Solar system meets the solar neighbourhood: patterns in the distribution of radiants of observed hyperbolic minor bodies .

По мнению ученых, гиперболические кометы сдвинула гравитация звезды Шольца, которая летела сквозь Солнечную систему тем же маршрутом.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Ближе, чем звезда Шольца к нам больше никто не подлетал

О сближении Солнца со звездой Шольца три года назад объявили астрономы большой интернациональной группы, в которую входили несколько наших соотечественников - Валентин Иванов, Юрий Белецкий и Алексей Князев. Путем наблюдений, вычислений и теоретических домыслов они установили, что 70 тысяч лет назад звезда Шольца - она же красный карлик WISE 0720-0846 А - вроде бы была на расстоянии всего в 0,8 светового года от нашего светила. Это расстояние в четыре раза меньше того, на котором находится Проксима Центавра — ближайшая к Солнцу звезда. Теперь «подозрения» подтвердились.

Звезда Шольца прилетела не одна, а со своим спутником — коричневым карликом WISE 0720-0846 B . Поскольку внешние границы Солнечной системы простираются аж на 2 световых года, то можно считать, что гости находились внутри. Их возраст ученые оценивают от 3 до 10 миллиардов лет.

Звезду Шольца - массой в десятую часть солнечной - вполне могли видеть наши предки. Ее спутника - вряд ли. Коричневый карлик света почти не давал.

Звезда в гостях не осталась. Улетела. И сейчас находится в 20 световых годах от Земли. Невооруженным глазом не видна.

"Залетные" звезды могли иметь планеты, развитые обитатели которых, посещали Землю. Люди рисовали на стенах пещер запомнившихся пришельцев.

КСТАТИ

Эх, залетные!

Исследования также показали: до звезды Шольца к Солнцу близко подлетал белый карлик WD 0310–688 (HIP 14754). Случилось это 300 тысяч лет назад. А за прошедшие 2 миллиона лет с нашим миром сближались 9 звезд.

Совсем не исключено, что какие-то "залетные" звезды имели в сопровождающих не только карликов, но и планеты. Вдруг среди них были обитаемые? Да еще и с высоко развитым населением, освоившим хотя бы межпланетные перелеты? Тогда наши - внезапно приближенные - братья по разуму могли бы добраться до Земли. И такое путешествие не выглядело бы сверхъестественным - межзвездным - перелетом, для которого необходимо разогнаться хотя бы до скорости света.

Возможность периодического сближения других звезд с Солнцем подпитывает гипотезы о так называемом палеоконтакте. О визитах инопланетян на древнюю Землю. Не исключено, что примитивные предки людей были свидетелями хотя бы одного из них.