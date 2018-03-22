Ученые ищут способы скачивать сны из вашего мозга

СЕГОДНЯ 21:00 2018-03-22T22:02:35+03:00

Ученые открыли, что для мозга нет разницы видим ли мы окружающий мир наяву или грезим во время сновидений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В недалеком будущем сновидения можно будет записать на флэшку, чтобы пересмотреть или обменяться с друзьями [видео]

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Третью часть нашей жизни люди проводят во сне. Закрывая глаза мы открываем дверь в мир сновидений, которые настолько реальны, что возникает иллюзия, будто мы побывали в параллельной Вселенной. К сожалению, мы до обидного мало знаем о своих похождениях в этом другом измерении. Потому что 90 процентов сновидений моментальной забываются, стоит нам проснуться. И лишь некоторые ночные видения остаются в памяти, заставляя просыпаться в холодном поту или, наоборот, испытывать состояние волшебства и блаженства.

Однако, в последнее время ученые настолько далеко продвинулись в исследованиях по изучению нашего мозга, что можно утверждать: в недалеком будущем наши сны можно будет записать на флэшку, как фильм. Вы сможете пересматривать полюбившиеся сновидения, обмениваться ими с друзьями, или демонстрировать их психоаналитику.

Как работает кнопка «запись»?

В 2017 году ученые из Университета Висконсина в Мэдисоне (США) опубликовали работу, в которой вычислили зону мозга, ответственную за появление сновидений. Испытуемых на всю ночь подключали к аппарату, снимающему электроэнцефалограмму головного мозга. Затем добровольцев будили в разное время ночи и спрашивали видели ли они сны перед пробуждением. В итоге выяснилось, что периоды сновидений совпадают с началом «свечения» на датчиках, так называемой, задней кортикальной «горячей зоны» мозга. Когда мы бодрствуем она помогает нам воспринимать визуальный ряд вокруг. Снижение низкочастотной активности в этой области сигнализирует о том, что «запись» пошла - спящий человек начинает летать во сне, удирать от погони или пускается в эротическое приключение (о самых распространенных сюжетах сновидений читайте добойку «КСТАТИ»).

Другое удивительное открытие состояло в том, что для мозга нет разницы видим ли мы окружающий мир наяву или грезим во время сновидений. Например, когда во сне мы разговариваем с кем-то, то активизируется часть коры головного мозга под названием «область Вернике» - здесь происходит обработка речевых сигналов. А если испытуемый во сне видел чье-то лицо, то датчики показывали активизацию веретенообразной извилины, она отвечает за распознавание человеческих лиц.

Реконструкция сновидений

Это открытие дает ключ к расшифровке сновидений. На его основе команда ученых из Калифорнийского университета в Беркли попыталась декодировать сигналы мозга и преобразовать их в видеоизображение. Они усадили участников эксперимента смотреть видеофильмы и с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) изучали, как мозг реагирует на те или иные изображения. Им удалось расшифровать 479 категорий, понятий и объектов. Например, они определили, какие графики мозговых волн соответствуют глаголу «говорить», понятиям «автомобильный транспорт», «животное», «вещь» (см. схему).

Такие графики мозговых волны свидетельствуют о том, что спящий человек: 1. слышит разговор 2. видит животное 3. видит транспортное средство 4. видит некую вещь

А поскольку во сне и наяву увиденное порождает одинаковые мозговые волны, специалисты научились понимать общее содержание сновидения и даже реконструировать некое подобие «картинки».

- Наш алгоритм декодирования в принципе позволяет расшифровать довольно подробную информацию о героях сновидений и их действиях, - объясняет профессор Джек Галлант, ведущий автор исследования. - Но есть большая проблема в глубине детализации. Здесь мы не очень далеко продвинулись. Условно говоря, мы легко понимаем, какой сигнал мозга соответствует категории «автотранспортное средство». Но видит ли человек во сне спортивный автомобиль или внедорожник? Седан или универсал? Какова марка автомобиля? Это нам пока очень сложно расшифровать.

Какие перспективы это дает?

Конечно, возможность записи и просмотра остросюжетных снов не самая главная задача, которую решают ученые. Гораздо увлекательнее перспектива создания интерфейса «мозг-компьютер», которая поможет наладить обмен информацией между нашим серым веществом и электронными устройствами.

Это открывает перед человечеством невероятные возможности. Ведь специалисты по нейрофизиологии считают, что естественные ресурсы мозга уже исчерпаны. И мы подошли к рубежу, когда эффективность его работы можно повысить только за счет подключения внешних устройств. И здесь не обязательно вшивать какой-нибудь гаджет в кору больших полушарий. Например, заманчиво звучит перспектива обучения во время сна, когда в наш мозг за ночь напрямую будет закачиваться содержимое курса Гарвардского университета или МГУ. Возникают, конечно, и новые риски. Например, злоумышленники смогут взломать ваш мозг и прочитать его, как открытую книгу. Но о таком варианте развития событий лучше не думать на ночь глядя.

КСТАТИ

Самые распространенные сюжеты снов: погоня, голый на людях, выпадение зубов

Почему людям из разных стран снится одно и то же

Профессор психологии Калифорнийского университета Вильям Домхофф коллекционер сновидений. В его каталоге более 22 тысяч снов, о которых ему рассказывают множество респондентов. Как показывает анализ, людям из противоположных уголков планеты, разного цвета кожи и вероисповедания и возраста снится примерно одно и то же. Самые распространенные сюжеты сновидений это падения с высоты или полеты, погони, появление на публике в голом виде, выпадение зубов... Тут надо оговориться, что это самые типичные сны, которые присутствуют в арсенале практически всех людей. Но частота, с которой Морфей нам их присылает, не велика. Просто такие яркие события запоминаются лучше. Обычно снится то, что взволновало людей: экзамены, проблемы со здоровьем, встречи с умершими близкими, попытки найти дорогу в незнакомом месте, блуждания в каком-то помещении... Вероятно, общие мотивы возникают на основе универсального эмоционального опыта, который люди испытывают, проходя одинаковые стадии жизни. И национальные, культурные особенности тут не играют большой роли.