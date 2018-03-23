Жади из «Клона» перекрасилась в блондинку и помолодела на 10 лет
В прошлом году Джованна Антонелли посетила Россию, где в интервью призналась, что наконец нашла гармонию в жизни и встретила того самого человека, о котором давно мечтала. Сейчас исполнительница роли Жади из знаменитого сериала «Клон» в третий раз замужем. Ее избранником стал режиссер Леонардо Ногейро, которому звезда мыльных опер родила близнецов. Актриса добавила, что именно супруг способствует тому, чтобы она все время развивалась, вкладывалась в собственный бизнес, много снималась. Также Джованна посетовала, что ей частенько не хватает времени на семью и детей, плюс, ей бы хотелось иметь больше свободных часов для ухода за собой, но она старается держать форму. И быть для своего супруга все время разной. Действительно, прима бразильских сериалов частенько экспериментирует со своей внешностью, меняя стрижки и стиль одежды. Вот и на днях Жади поделилась с поклонниками фотографией, где предстала в совершенно новом образе: блондинкой с короткой стрижкой.
Поклонники актрисы остались в восторге от нового образа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Кажется, такой супруг Джованну еще не видел. Впрочем, и поклонники тоже. Они тут же осыпали красавицу-актрису комплиментами.
«Вы красавица!», «С этой стрижкой вы помолодели на 10 лет точно!», «По-моему, это лучший из ваших образов, но того самого макияжа из «Клона» явно не хватает», - написали в комментариях подписчики.
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«Замуж не пойду, не хочу!», - заявила Джованна, когда Ногейра позвал ее под венец. Ну, нет, так нет. Впрочем, это не помешало паре вскоре стать родителями двух очаровательных близнецов – Антонии и Софии (подробности)