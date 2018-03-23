Что получит Россия от развязанной Америкой торговой войны с Китаем

СЕГОДНЯ 19:15 2018-03-23T19:20:36+03:00

Щепки от борьбы США с «экономической агрессией» Поднебесной разлетятся по всему миру

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Дональд Трамп начал настоящую торговую войну со всем миром. Главная цель — Китай, но от противостояния достаться может и нам, и Европе.

22 марта президент США подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». Несколько сотен групп товаров из Поднебесной будут обложены дополнительными пошлинами на импорт в Америку. Список конкретных позиций назовут в течение ближайших двух недель.

23 марта в Штатах увеличились ввозные пошлины: на 25% на сталь и на 10% на алюминий. Временное исключение сделано для Аргентины, Австралии, Бразилии, Евросоюза, Канады, Мексики и Южной Кореи. Больше всего эти пошлины ударили по России и Китаю.

Пекин не замедлил с ответным ударом: 23 марта министерство коммерции КНР объявила о повышении на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали (всего 120 наименований). Дальше на 25% поднимут пошлины на свинину и продукты из нее.

В Европе готовятся, что Америка все же введет увеличенные пошлины на металл из ЕС. Уже согласованы ответные меры: дополнительным сбором обложат одежду из Штатов, мотоциклы, прогулочные лодки, бурбон, кукурузу, апельсиновый сок. Но первый шаг все же должны сделать США – первой Европа нападать не будет.

Президент Трамп уже заявил, если европейцы поднимут пошлины, то Америка введет 25% сбор на машины из ЕС.

В общем, Штаты запустили цепную реакцию. Одни защитные пошлины приводят к другим, а те к третьим.

Вопрос: зачем все это нужно Дональду Трампу? Все дело в торговом дефиците страны. В 2017 году Америка купила товаров на $800 млрд больше, чем продала. США все меньше вещей производят сами и больше импортируют.

Трамп обещал создать в Штатах дополнительные рабочие места. Для этого президенту надо обеспечить своим производителям лучшие условия. Что он и делает. Глава США в первую очередь стимулирует металлургическую промышленность.

Дело в том, что протекционизм, которым сейчас занялся Трамп, противоречит правилам ВТО. Китай уже готовит жалобу в торговую организацию. Россия тоже.

По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, наша страна может потерять $3 млрд из-за пошлин на ввоз стали и алюминия.

- Это связано в том числе с тем, что наши компании инвестировали в прокатные мощности в США и используют на них российские полуфабрикаты для производства конечной продукции, - сообщил чиновник.

Зато от торговой войны могут выиграть российские аграрии. Наша курятина, подсолнечное масло, жмых подсолнечника, кормовая кукуруза способны заменить американские на мировом рынке. Если основные покупатели этих товаров введут пошлины на сельхозпродукцию из США.