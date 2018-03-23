2018-03-23T13:29:37+03:00
В мире

У Скрипаля отказывает мозг: английский шпион и его дочь могут превратиться в овощи

Стали известны медицинские последствия химической атаки в Солсбери
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Слева направо: дочь Юлия, жена Людмила и Сергей Скрипаль у собственного дома в Англии.Слева направо: дочь Юлия, жена Людмила и Сергей Скрипаль у собственного дома в Англии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британские специалисты раскрыли данные о состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей. Напомним, 4 марта в городе Солсбери 66-летний российский шпион-перебежчик и его 33-летняя дочь при неясных обстоятельствах были отравлены неким нервно-паралитическим веществом. Британские власти немедленно заявили, будто за атакой стоит Кремль, и орудием покушения якобы стал яд под названием «Новичок», когда-то разработанный в секретных лабораториях КГБ. Впрочем, делиться какими-либо материалами дела или образцами найденных улик англичане отказываются, министр иностранных дел Соединённого Королевства Борис Джонсон требует бойкотировать предстоящий ЧМ по футболу в России, а премьер Тереза Мэй призывает страны ЕС вслед за Лондоном выслать российских дипломатов.

Примечательно, что близ того же города Солсбери находится правительственная лаборатория Портон-Даун, занятая исследованиями химического и биологического оружия. А в конце февраля в той же местности начались ежегодные учения «Токсичный кинжал» по отработке химатаки условного противника (в том числе неравно-паралитическими веществами). Совпадение? Очень уж подозрительное.

Во всей этой шумихе за кадром остаётся судьба самих Скрипалей, лежащих в коме в британской больнице. И вот сейчас британские власти огласили некоторые подробности. Увы, прогноз неутешительный:

— Нервно-паралитическое вещество может серьёзно подорвать их умственные способности, — со ссылкой на лечащих врачей утверждает британский судья Дэвид Уильямс. — Точный эффект воздействия яда до сих пор неизвестен, но медицинские тесты показывают серьёзное ухудшение ментальных возможностей Скрипалей.

Проще говоря, даже если отец и дочь выйдут из комы, они рискуют остаться умственно отсталыми инвалидами до конца своих дней. Однако любое сотрудничество с Россией (ведь если Скрипалей действительно отравили «Новичком», то в тех же «секретных лабораториях КГБ» вполне могли разработать и противоядие) Лондон категорически отвергает.

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Нужно выглядеть как леди. Джинсы запрещены. Из обуви желательно закрытые туфли, но в Лондоне так холодно. Сойдут и сапоги.

Я, признаться, взволнована. О клубе «Реформа» на Пэл-Мэл, основанном в 1836 году, я читала еще в детстве. Именно здесь заключил свое знаменитое пари Филеас Фогг из романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Здесь снимали фильмы о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» и «Квант милосердия». Членами клуба были Уинстон Черчилль (причем дважды уходил со скандалом и возвращался), Герберт Уэллс, Вильям Теккерей и множество лордов, знатных особ и знаменитостей. В клубе все равны. Недавно принц Чарльз (тоже член клуба) забыл заказать столик в ресторане и не смог поужинать. Хоть и принц, но для него свободного места не нашлось (подробности)

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С каждым днем отношения Москвы и Лондона пробивают очередное дно. Причем по вине последнего. Месяц назад в окрестностях английского города Солсбери начались ежегодные учения по отражению химической атаки условного противника «Токсичный кинжал». А вскоре нервно-паралитический яд поразил жившего здесь российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля вместе с дочерью. Оба до сих пор лежат в коме, а британцы обвиняют во всем Кремль, одновременно отказываясь предоставлять материалы дела (например, образцы отравляющего вещества). Лондон уже постановил выслать 23 российских дипломата и отменил запланированный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова. (подробности)

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