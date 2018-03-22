«Русские, вон и Европы!» Тереза Мэй требует от ЕС выслать российских дипломатов

СЕГОДНЯ 15:14 2018-03-22T15:18:27+03:00

Тереза Мэй пошла ещё дальше, призвав зарубежных коллег последовать «британскому почину» и также выслать российских дипломатов Фото: REUTERS

Британский лев грозно рычит, но пока он больше похож на бумажного тигра

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С каждым днем отношения Москвы и Лондона пробивают очередное дно. Причем по вине последнего. Месяц назад в окрестностях английского города Солсбери начались ежегодные учения по отражению химической атаки условного противника «Токсичный кинжал». А вскоре нервно-паралитический яд поразил жившего здесь российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля вместе с дочерью. Оба до сих пор лежат в коме, а британцы обвиняют во всем Кремль, одновременно отказываясь предоставлять материалы дела (например, образцы отравляющего вещества). Лондон уже постановил выслать 23 российских дипломата и отменил запланированный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова.

И это не предел. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил предстоящий ЧМ по футболу в России с нацистской Олимпиадой-1936, потребовав бойкотировать мундиаль.

А премьер Тереза Мэй пошла ещё дальше, призвав зарубежных коллег последовать «британскому почину» и также выслать российских дипломатов.

— Москва представляет угрозу для национальной безопасности всего ЕС и является противником, а не союзником — заявляет женщина-политик, силясь подражать своей великой предшественнице, «железной леди» Маргарет Тэтчер. Правда, летом 2016 года в Соединенном Королевстве успешно прошёл референдум о выходе из Евросоюза («Брексит»), так что нынешнее беспокойство Лондона о судьбе этого объединения выглядит особенно лицемерно.

— Тереза Мэй хочет показать своим избирателям, что, несмотря на «Брекзит», Британия по-прежнему является неформальным лидером континента, в том числе и в военном отношении, — комментирует политический аналитик Мониторинговой организации стран СНГ и Европы Станислав Бышок. — Однако другие страны едва ли последуют за английским демаршем. Континентальная Европа устала от антироссийских санкций и распрей с Москвой, навязанных «атлантическими партнёрами». Безопасности континента угрожает именно это, а вовсе не мифическая «агрессия Кремля».